Все штаты США возобновят работу закрытых ранее предприятий

Все 50 штатов США возобновляют работу предприятий, которые ранее были закрыты из-за вспышки коронавируса в стране. Об этом сообщил вице-президент США Майкл Пенс.

"За счет того, что каждый американский штат вновь открылся, три четверти малых и средних предприятий теперь смогут возобновить свою работу", - со ссылкой на заявление пишет ТАСС.

В зависимости от ситуации власти на местах постепенно снимают введенные ранее санитарно-эпидемиологические ограничения. Так в штате Нью-Йорк ресторанам разрешено обслуживать посетителей за столиками на открытом воздухе, вновь принимают клиентов парикмахерские, а в офисах число работников теперь может быть доведено до половины от обычной численности.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировано свыше двух миллионов случаев заражения новым типом коронавируса.