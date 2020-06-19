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19.06.2020 01:29
Рубрика: В мире

Все штаты США возобновят работу закрытых ранее предприятий

Все 50 штатов США возобновляют работу предприятий, которые ранее были закрыты из-за вспышки коронавируса в стране. Об этом сообщил вице-президент США Майкл Пенс.

Экспорт российских товаров в США в первом квартале увеличился на 24,9%

"За счет того, что каждый американский штат вновь открылся, три четверти малых и средних предприятий теперь смогут возобновить свою работу", - со ссылкой на заявление пишет ТАСС.

В зависимости от ситуации власти на местах постепенно снимают введенные ранее санитарно-эпидемиологические ограничения. Так в штате Нью-Йорк ресторанам разрешено обслуживать посетителей за столиками на открытом воздухе, вновь принимают клиентов парикмахерские, а в офисах число работников теперь может быть доведено до половины от обычной численности.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировано свыше двух миллионов случаев заражения новым типом коронавируса.

В мире США Пандемия коронавируса COVID-19

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