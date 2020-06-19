За сутки в России подтверждено 7972 случая COVID-19

За минувшие сутки в России подтверждено 7972 новых случая COVID-19 в 83 регионах страны. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией. Среди них 32,7% - без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- 1. Москва 1136
- 2. Московская область 646
- 3. Ханты-Мансийский АО 259
- 4. Свердловская область 254
- 5. Санкт-Петербург 228
- 6. Нижегородская область 219
- 7. Воронежская область 203
- 8. Челябинская область 166
- 9. Иркутская область 164
- 10. Красноярский край 151
- 11. Ростовская область 139
- 12. Ставропольский край 137
- 13. Ульяновская область 122
- 14. Ямало-Ненецкий АО 121
- 15. Архангельская область 118
- 16. Саратовская область 116
- 17. Республика Тыва 115
- 18. Республика Коми 114
- 19. Новосибирская область 108
- 20. Волгоградская область 107
- 21. Омская область 103
- 22. Приморский край 103
- 23. Республика Саха (Якутия) 97
- 24. Карачаево-Черкесская Республика 94
- 25. Тульская область 90
- 26. Республика Дагестан 88
- 27. Ивановская область 85
- 28. Самарская область 83
- 29. Томская область 83
- 30. Белгородская область 81
- 31. Хабаровский край 78
- 32. Курская область 77
- 33. Брянская область 76
- 34. Кабардино-Балкарская Республика 76
- 35. Пензенская область 75
- 36. Алтайский край 75
- 37. Орловская область 74
- 38. Чувашская Республика 70
- 39. Тверская область 67
- 40. Забайкальский край 66
- 41. Краснодарский край 64
- 42. Пермский край 64
- 43. Калужская область 63
- 44. Республика Башкортостан 62
- 45. Мурманская область 61
- 46. Оренбургская область 60
- 47. Смоленская область 59
- 48. Астраханская область 59
- 49. Тамбовская область 58
- 50. Новгородская область 58
- 51. Кемеровская область 58
- 52. Липецкая область 57
- 53. Владимирская область 56
- 54. Республика Мордовия 56
- 55. Республика Бурятия 54
- 56. Ленинградская область 53
- 57. Рязанская область 52
- 58. Амурская область 49
- 59. Тюменская область 47
- 60. Республика Хакасия 46
- 61. Республика Марий Эл 45
- 62. Камчатский край 45
- 63. Кировская область 43
- 64. Псковская область 41
- 65. Ярославская область 39
- 66. Республика Адыгея 38
- 67. Республика Татарстан 36
- 68. Калининградская область 32
- 69. Курганская область 32
- 70. Республика Ингушетия 30
- 71. Республика Северная Осетия 30
- 72. Вологодская область 27
- 73. Сахалинская область 24
- 74. Республика Карелия 22
- 75. Удмуртская Республика 20
- 76. Магаданская область 19
- 77. Чеченская Республика 17
- 78. Костромская область 16
- 79. Республика Калмыкия 8
- 80. Еврейская АО 4
- 81. Республика Алтай 2
- 82. Чукотский АО 1
- 83. г. Севастополь 1
Всего в России зарегистрировано 569 063 случая (+1,4%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
За сутки подтвержден 181 летальный случай:
- Владимирская область 1
- Воронежская область 2
- Ивановская область 2
- Калужская область 1
- Курская область 2
- Московская область 4
- Орловская область 1
- Рязанская область 1
- Смоленская область 1
- Тамбовская область 2
- Тверская область 2
- Тульская область 4
- Москва 48
- Архангельская область 2
- Вологодская область 1
- Санкт-Петербург 37
- Астраханская область 1
- Волгоградская область 1
- Ростовская область 4
- Республика Дагестан 3
- Кабардино-Балкарская Республика 1
- Ставропольский край 3
- Республика Мордовия 1
- Республика Татарстан 1
- Удмуртская Республика 1
- Пермский край 8
- Кировская область 2
- Нижегородская область 7
- Пензенская область 1
- Ульяновская область 5
- Свердловская область 4
- Ямало-Ненецкий автономный округ 1
- Челябинская область 9
- Республика Хакасия 1
- Красноярский край 4
- Иркутская область 4
- Новосибирская область 2
- Томская область 3
- Приморский край 2
- Хабаровский край 1
За весь период пандемии по России умерли 7 841 человек.
За прошедшие сутки из стационаров выписали 10 443 выздоровевших:
- Белгородская область 92
- Брянская область 65
- Владимирская область 91
- Воронежская область 245
- Ивановская область 279
- Калужская область 44
- Костромская область 16
- Курская область 165
- Липецкая область 56
- Московская область 1093
- Орловская область 119
- Рязанская область 183
- Смоленская область 83
- Тамбовская область 103
- Тверская область 29
- Тульская область 201
- Ярославская область 161
- Москва 2003
- Республика Карелия 17
- Республика Коми 49
- Архангельская область 119
- Вологодская область 67
- Калининградская область 56
- Ленинградская область 421
- Мурманская область 42
- Новгородская область 33
- Псковская область 40
- Санкт-Петербург 847
- Республика Адыгея 21
- Республика Калмыкия 16
- Республика Крым 1
- Краснодарский край 76
- Астраханская область 22
- Волгоградская область 76
- Ростовская область 352
- Республика Дагестан 30
- Республика Ингушетия 18
- Кабардино-Балкарская Республика 87
- Карачаево-Черкесская Республика 157
- Республика Северная Осетия - Алания 22
- Ставропольский край 59
- Республика Башкортостан 85
- Республика Марий Эл 66
- Республика Мордовия 57
- Республика Татарстан 3
- Удмуртская Республика 58
- Республика Чувашия 63
- Пермский край 140
- Кировская область 20
- Нижегородская область 279
- Оренбургская область 79
- Пензенская область 159
- Самарская область 32
- Саратовская область 111
- Ульяновская область 157
- Курганская область 6
- Свердловская область 207
- Тюменская область 47
- Ханты-Мансийский АО 190
- Ямало-Ненецкий автономный округ 38
- Челябинская область 40
- Республика Алтай 11
- Республика Тыва 29
- Республика Хакасия 17
- Алтайский край 108
- Красноярский край 87
- Иркутская область 77
- Кемеровская область 4
- Новосибирская область 128
- Омская область 54
- Томская область 35
- Республика Бурятия 111
- Республика Саха (Якутия) 76
- Забайкальский край 45
- Камчатский край 9
- Приморский край 70
- Амурская область 11
- Магаданская область 12
- Хабаровский край 48
- Еврейская автономная область 11
- Чукотский автономный округ 7
За весь период пандемии выписано в России 324 406 выздоровевших пациентов.