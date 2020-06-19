За сутки в России подтверждено 7972 случая COVID-19

За минувшие сутки в России подтверждено 7972 новых случая COVID-19 в 83 регионах страны. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией. Среди них 32,7% - без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: 1. Москва 1136

2. Московская область 646

3. Ханты-Мансийский АО 259

4. Свердловская область 254

5. Санкт-Петербург 228

6. Нижегородская область 219

7. Воронежская область 203

8. Челябинская область 166

9. Иркутская область 164

10. Красноярский край 151

11. Ростовская область 139

12. Ставропольский край 137

13. Ульяновская область 122

14. Ямало-Ненецкий АО 121

15. Архангельская область 118

16. Саратовская область 116

17. Республика Тыва 115

18. Республика Коми 114

19. Новосибирская область 108

20. Волгоградская область 107

21. Омская область 103

22. Приморский край 103

23. Республика Саха (Якутия) 97

24. Карачаево-Черкесская Республика 94

25. Тульская область 90

26. Республика Дагестан 88

27. Ивановская область 85

28. Самарская область 83

29. Томская область 83

30. Белгородская область 81

31. Хабаровский край 78

32. Курская область 77

33. Брянская область 76

34. Кабардино-Балкарская Республика 76

35. Пензенская область 75

36. Алтайский край 75

37. Орловская область 74

38. Чувашская Республика 70

39. Тверская область 67

40. Забайкальский край 66

41. Краснодарский край 64

42. Пермский край 64

43. Калужская область 63

44. Республика Башкортостан 62

45. Мурманская область 61

46. Оренбургская область 60

47. Смоленская область 59

48. Астраханская область 59

49. Тамбовская область 58

50. Новгородская область 58

51. Кемеровская область 58

52. Липецкая область 57

53. Владимирская область 56

54. Республика Мордовия 56

55. Республика Бурятия 54

56. Ленинградская область 53

57. Рязанская область 52

58. Амурская область 49

59. Тюменская область 47

60. Республика Хакасия 46

61. Республика Марий Эл 45

62. Камчатский край 45

63. Кировская область 43

64. Псковская область 41

65. Ярославская область 39

66. Республика Адыгея 38

67. Республика Татарстан 36

68. Калининградская область 32

69. Курганская область 32

70. Республика Ингушетия 30

71. Республика Северная Осетия 30

72. Вологодская область 27

73. Сахалинская область 24

74. Республика Карелия 22

75. Удмуртская Республика 20

76. Магаданская область 19

77. Чеченская Республика 17

78. Костромская область 16

79. Республика Калмыкия 8

80. Еврейская АО 4

81. Республика Алтай 2

82. Чукотский АО 1

83. г. Севастополь 1 Всего в России зарегистрировано 569 063 случая (+1,4%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За сутки подтвержден 181 летальный случай: Владимирская область 1 Воронежская область 2 Ивановская область 2 Калужская область 1 Курская область 2 Московская область 4 Орловская область 1 Рязанская область 1 Смоленская область 1 Тамбовская область 2 Тверская область 2 Тульская область 4 Москва 48 Архангельская область 2 Вологодская область 1 Санкт-Петербург 37 Астраханская область 1 Волгоградская область 1 Ростовская область 4 Республика Дагестан 3 Кабардино-Балкарская Республика 1 Ставропольский край 3 Республика Мордовия 1 Республика Татарстан 1 Удмуртская Республика 1 Пермский край 8 Кировская область 2 Нижегородская область 7 Пензенская область 1 Ульяновская область 5 Свердловская область 4 Ямало-Ненецкий автономный округ 1 Челябинская область 9 Республика Хакасия 1 Красноярский край 4 Иркутская область 4 Новосибирская область 2 Томская область 3 Приморский край 2 Хабаровский край 1 За весь период пандемии по России умерли 7 841 человек. За прошедшие сутки из стационаров выписали 10 443 выздоровевших: Белгородская область 92 Брянская область 65 Владимирская область 91 Воронежская область 245 Ивановская область 279 Калужская область 44 Костромская область 16 Курская область 165 Липецкая область 56 Московская область 1093 Орловская область 119 Рязанская область 183 Смоленская область 83 Тамбовская область 103 Тверская область 29 Тульская область 201 Ярославская область 161 Москва 2003 Республика Карелия 17 Республика Коми 49 Архангельская область 119 Вологодская область 67 Калининградская область 56 Ленинградская область 421 Мурманская область 42 Новгородская область 33 Псковская область 40 Санкт-Петербург 847 Республика Адыгея 21 Республика Калмыкия 16 Республика Крым 1 Краснодарский край 76 Астраханская область 22 Волгоградская область 76 Ростовская область 352 Республика Дагестан 30 Республика Ингушетия 18 Кабардино-Балкарская Республика 87 Карачаево-Черкесская Республика 157 Республика Северная Осетия - Алания 22 Ставропольский край 59 Республика Башкортостан 85 Республика Марий Эл 66 Республика Мордовия 57 Республика Татарстан 3 Удмуртская Республика 58 Республика Чувашия 63 Пермский край 140 Кировская область 20 Нижегородская область 279 Оренбургская область 79 Пензенская область 159 Самарская область 32 Саратовская область 111 Ульяновская область 157 Курганская область 6 Свердловская область 207 Тюменская область 47 Ханты-Мансийский АО 190 Ямало-Ненецкий автономный округ 38 Челябинская область 40 Республика Алтай 11 Республика Тыва 29 Республика Хакасия 17 Алтайский край 108 Красноярский край 87 Иркутская область 77 Кемеровская область 4 Новосибирская область 128 Омская область 54 Томская область 35 Республика Бурятия 111 Республика Саха (Якутия) 76 Забайкальский край 45 Камчатский край 9 Приморский край 70 Амурская область 11 Магаданская область 12 Хабаровский край 48 Еврейская автономная область 11 Чукотский автономный округ 7 За весь период пандемии выписано в России 324 406 выздоровевших пациентов. Специалисты расшифровали геном "пекинского" коронавируса