За сутки в России подтверждено 7972 случая COVID-19

Новости

Кроссовер Renault Captur уходит с рынка из-за низкого спроса 11:32
В Омской области будут судить мужчину, отравившего 13 односельчан 11:30
Костромских фермеров поймали на воровстве государственных грантов 11:24
В московских ЗАГСах с 23 июня возобновятся торжественные регистрации 11:19
На снимок марсохода Curiosity впервые попали две планеты 11:18
Завершается сбор подписей для поддержки выдвижения кандидатов в президенты Беларуси 11:15
В Петербурге крановщик погиб из-за грозы 11:13
Сергунина: 300 бизнес-задач решат участники конкурса для молодых специалистов 11:01
Матч РПЛ между футбольными клубами "Сочи" и "Ростов" состоится 19 июня 10:53
В продаже появились карты "Тройка", посвященные юбилею "Аэроэкспресса" 10:53
Акция "Свеча Памяти" пройдет в ночь на 22 июня 10:46
Еще 2003 пациента вылечились от коронавируса в Москве 10:45
На ТВ стартует военная драма "Операция "Дезертир" 10:45
В Благовещенске откроют фитнес-центры и спортзалы 10:39
Дело об истязаниях семилетней девочки в Ингушетии направлено в суд 10:37
Экс-вратарь "Зенита" Лодыгин рассказал о драке с Дзюбой 10:34
В Нижегородской области больницу оштрафовали за отсутствие СИЗ 10:33
В Москве отменены 16,5 тысячи штрафов за ошибки в оформлении пропусков 10:32
Адвокатов экс-мэра Владивостока обвинили в давлении на потерпевшего 10:23
Кабмин расширил перечень крупных проектов, финансируемых за счет ФНБ 10:19
ФСБ задержала украинца, пытавшегося нелегально пробраться в Крым 10:10
Завершен капремонт павильона ВДНХ, где откроется парк "Союзмультфильма" 10:10
В Челябинской области подтверждено 5562 случаев COVID-19 10:09
Отец Хабиба Нурмагомедова вылечился от коронавируса 10:06
Уничтожение корабля иранской ракетой сняли на видео 10:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Советы психологов: как подготовить выпускника к ЕГЭ
Советы психологов: как подготовить выпускника к ЕГЭ
Деньги из воздуха: как сэкономить на квартплате
Деньги из воздуха: как сэкономить на квартплате
Что поможет попрощаться с килограммами, накопленными в самоизоляции
Что поможет попрощаться с килограммами, накопленными в самоизоляции
19.06.2020 10:31
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

За сутки в России подтверждено 7972 случая COVID-19

Текст: Любовь Проценко
За минувшие сутки в России подтверждено 7972 новых случая COVID-19 в 83 регионах страны. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией. Среди них 32,7% - без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  • 1. Москва 1136
  • 2. Московская область 646
  • 3. Ханты-Мансийский АО 259
  • 4. Свердловская область 254
  • 5. Санкт-Петербург 228
  • 6. Нижегородская область 219
  • 7. Воронежская область 203
  • 8. Челябинская область 166
  • 9. Иркутская область 164
  • 10. Красноярский край 151
  • 11. Ростовская область 139
  • 12. Ставропольский край 137
  • 13. Ульяновская область 122
  • 14. Ямало-Ненецкий АО 121
  • 15. Архангельская область 118
  • 16. Саратовская область 116
  • 17. Республика Тыва 115
  • 18. Республика Коми 114
  • 19. Новосибирская область 108
  • 20. Волгоградская область 107
  • 21. Омская область 103
  • 22. Приморский край 103
  • 23. Республика Саха (Якутия) 97
  • 24. Карачаево-Черкесская Республика 94
  • 25. Тульская область 90
  • 26. Республика Дагестан 88
  • 27. Ивановская область 85
  • 28. Самарская область 83
  • 29. Томская область 83
  • 30. Белгородская область 81
  • 31. Хабаровский край 78
  • 32. Курская область 77
  • 33. Брянская область 76
  • 34. Кабардино-Балкарская Республика 76
  • 35. Пензенская область 75
  • 36. Алтайский край 75
  • 37. Орловская область 74
  • 38. Чувашская Республика 70
  • 39. Тверская область 67
  • 40. Забайкальский край 66
  • 41. Краснодарский край 64
  • 42. Пермский край 64
  • 43. Калужская область 63
  • 44. Республика Башкортостан 62
  • 45. Мурманская область 61
  • 46. Оренбургская область 60
  • 47. Смоленская область 59
  • 48. Астраханская область 59
  • 49. Тамбовская область 58
  • 50. Новгородская область 58
  • 51. Кемеровская область 58
  • 52. Липецкая область 57
  • 53. Владимирская область 56
  • 54. Республика Мордовия 56
  • 55. Республика Бурятия 54
  • 56. Ленинградская область 53
  • 57. Рязанская область 52
  • 58. Амурская область 49
  • 59. Тюменская область 47
  • 60. Республика Хакасия 46
  • 61. Республика Марий Эл 45
  • 62. Камчатский край 45
  • 63. Кировская область 43
  • 64. Псковская область 41
  • 65. Ярославская область 39
  • 66. Республика Адыгея 38
  • 67. Республика Татарстан 36
  • 68. Калининградская область 32
  • 69. Курганская область 32
  • 70. Республика Ингушетия 30
  • 71. Республика Северная Осетия 30
  • 72. Вологодская область 27
  • 73. Сахалинская область 24
  • 74. Республика Карелия 22
  • 75. Удмуртская Республика 20
  • 76. Магаданская область 19
  • 77. Чеченская Республика 17
  • 78. Костромская область 16
  • 79. Республика Калмыкия 8
  • 80. Еврейская АО 4
  • 81. Республика Алтай 2
  • 82. Чукотский АО 1
  • 83. г. Севастополь 1

Всего в России зарегистрировано 569 063 случая (+1,4%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

За сутки подтвержден 181 летальный случай:
  1. Владимирская область 1
  2. Воронежская область 2
  3. Ивановская область 2
  4. Калужская область 1
  5. Курская область 2
  6. Московская область 4
  7. Орловская область 1
  8. Рязанская область 1
  9. Смоленская область 1
  10. Тамбовская область 2
  11. Тверская область 2
  12. Тульская область 4
  13. Москва 48
  14. Архангельская область 2
  15. Вологодская область 1
  16. Санкт-Петербург 37
  17. Астраханская область 1
  18. Волгоградская область 1
  19. Ростовская область 4
  20. Республика Дагестан 3
  21. Кабардино-Балкарская Республика 1
  22. Ставропольский край 3
  23. Республика Мордовия 1
  24. Республика Татарстан 1
  25. Удмуртская Республика 1
  26. Пермский край 8
  27. Кировская область 2
  28. Нижегородская область 7
  29. Пензенская область 1
  30. Ульяновская область 5
  31. Свердловская область 4
  32. Ямало-Ненецкий автономный округ 1
  33. Челябинская область 9
  34. Республика Хакасия 1
  35. Красноярский край 4
  36. Иркутская область 4
  37. Новосибирская область 2
  38. Томская область 3
  39. Приморский край 2
  40. Хабаровский край 1

За весь период пандемии по России умерли 7 841 человек.

За прошедшие сутки из стационаров выписали 10 443 выздоровевших:
  1. Белгородская область 92
  2. Брянская область 65
  3. Владимирская область 91
  4. Воронежская область 245
  5. Ивановская область 279
  6. Калужская область 44
  7. Костромская область 16
  8. Курская область 165
  9. Липецкая область 56
  10. Московская область 1093
  11. Орловская область 119
  12. Рязанская область 183
  13. Смоленская область 83
  14. Тамбовская область 103
  15. Тверская область 29
  16. Тульская область 201
  17. Ярославская область 161
  18. Москва 2003
  19. Республика Карелия 17
  20. Республика Коми 49
  21. Архангельская область 119
  22. Вологодская область 67
  23. Калининградская область 56
  24. Ленинградская область 421
  25. Мурманская область 42
  26. Новгородская область 33
  27. Псковская область 40
  28. Санкт-Петербург 847
  29. Республика Адыгея 21
  30. Республика Калмыкия 16
  31. Республика Крым 1
  32. Краснодарский край 76
  33. Астраханская область 22
  34. Волгоградская область 76
  35. Ростовская область 352
  36. Республика Дагестан 30
  37. Республика Ингушетия 18
  38. Кабардино-Балкарская Республика 87
  39. Карачаево-Черкесская Республика 157
  40. Республика Северная Осетия - Алания 22
  41. Ставропольский край 59
  42. Республика Башкортостан 85
  43. Республика Марий Эл 66
  44. Республика Мордовия 57
  45. Республика Татарстан 3
  46. Удмуртская Республика 58
  47. Республика Чувашия 63
  48. Пермский край 140
  49. Кировская область 20
  50. Нижегородская область 279
  51. Оренбургская область 79
  52. Пензенская область 159
  53. Самарская область 32
  54. Саратовская область 111
  55. Ульяновская область 157
  56. Курганская область 6
  57. Свердловская область 207
  58. Тюменская область 47
  59. Ханты-Мансийский АО 190
  60. Ямало-Ненецкий автономный округ 38
  61. Челябинская область 40
  62. Республика Алтай 11
  63. Республика Тыва 29
  64. Республика Хакасия 17
  65. Алтайский край 108
  66. Красноярский край 87
  67. Иркутская область 77
  68. Кемеровская область 4
  69. Новосибирская область 128
  70. Омская область 54
  71. Томская область 35
  72. Республика Бурятия 111
  73. Республика Саха (Якутия) 76
  74. Забайкальский край 45
  75. Камчатский край 9
  76. Приморский край 70
  77. Амурская область 11
  78. Магаданская область 12
  79. Хабаровский край 48
  80. Еврейская автономная область 11
  81. Чукотский автономный округ 7

За весь период пандемии выписано в России 324 406 выздоровевших пациентов.

Специалисты расшифровали геном "пекинского" коронавируса
Общество Здоровье ДФО ПФО СЗФО СКФО СФО Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин показал свой "секретный" кабинет
Минобороны рассекретило документы о первых днях Великой Отечественной войны
ФСБ задержала украинца, пытавшегося нелегально пробраться в Крым
Бывшего главу Чувашии Михаила Игнатьева похоронят в республике
Сбербанк ввел комиссию в 1% для переводов через банкомат
Специалисты расшифровали геном "пекинского" коронавируса
Названы регионы-лидеры по уровню благосостояния семей
Как защититься от укусов клещей