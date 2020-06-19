Завершается прием заявок на конкурс "Большая перемена"

Меньше недели осталось до завершения приема заявок на всероссийский конкурс для школьников "Большая перемена" - проект президентской платформы "Россия - страна возможностей".

Цель конкурса - дать возможность каждому подростку проявить себя и найти свои сильные стороны. Зарегистрироваться для участия могут ученики 8-10 классов из всех регионов России до 23:59 23 июня на официальном сайте конкурса Большаяперемена.онлайн.

Заявки подали более 870 тысяч старшеклассников.

- Больше всего заявок - от школьников поступило из Краснодарского края (43 407), Московской (31 169) и Нижегородской (23 945) областей, Республики Дагестан (22 152), Москвы (21 501), Ростовской (20 165) и Свердловской (14 455) областей, Ставропольского края (14 145), Кузбасса (13 822) и Самарской области (12 952), - рассказал генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров.

После тестирования и творческого этапа "Представь себя" школьников ждет "командная гонка" - этап решения кейсов, в который участник может пригласить любимого педагога и создать свою команду из одноклассников и друзей.

Очные соревнования (18 полуфиналов) пройдут во всех федеральных округах, а финал конкурса состоится в Москве.

В полуфиналы "Большой перемены" выйдут 6000 школьников, финалистами станут 1200 человек, а победителями - 300 учащихся 8-9 классов и 300 10-классников. 10-классники получат приз в 1 миллион рублей, до 5 баллов к портфолио достижений для поступления в вуз. Учащиеся 8-9 классов премируются суммой в 200 тысяч рублей.

Все финалисты конкурса получат путевки в "Артек".

Еженедельно в сообществе "Большая перемена" соцсети ВКонтакте старшеклассники получают информацию по направлениям конкурса, познавательный контент от ведущих экспертов, а также участвуют в тематических акциях и челленджах и выигрывают ценные призы. Например, на этой неделе в сообществе разыгрываются путешествия на Байкал и остров Камчатка, а также смартфоны, образовательные гаджеты и другие призы.