Новости

Глава СК направил криминалистов для поисков пропавших детей в КЧР 09:59
Сбербанк ввел комиссию в 1% для переводов через банкомат 09:57
Новый шлем обеспечит летчику Су-57 преимущество в воздушном бою 09:57
В Индии обезьяна покалечила 250 человек, один из которых умер 09:51
В Госдуме предупредили Киев по поводу добычи газа у берегов Крыма 09:49
Исследование показало эффективный способ продлить жизнь 09:49
Два канадца пойдут под суд в Китае за шпионаж 09:45
Школьникам дали новые скидки на железнодорожные билеты 09:43
Врач-диетолог дала совет, как правильно есть мороженое 09:43
В Москве пройдет акция "Спасибо медработникам" 09:40
Бывшего главу Чувашии Михаила Игнатьева похоронят в республике 09:37
Завершается прием заявок на конкурс "Большая перемена" 09:34
Двух жителей Перми будут судить за жестокое убийство 09:30
Трамп пообещал подумать о рассекречивании документов о НЛО 09:19
Артист иркутского драматического театра погиб на Байкале 09:18
В Петербурге ребенок погиб от удара молнии 08:58
Расстрелявшему сослуживцев срочнику продлили арест 08:51
Онколог назвал симптом, требующий срочного обращения к врачу 08:48
Уральцы запустят нейросеть для спасения городских деревьев 08:46
В Перми при пожаре в ангаре погиб человек 08:46
Врач объяснила, что рак можно определить по запаху пота 08:42
Пятница станет последним жарким днем на этой неделе в Москве 08:40
До конца года в Москве пройдет 13 тысяч эколого-просветительских акций 08:36
В Башкирии пьяный водитель наехал на двух девочек 08:29
Четыре человека погибли при пожаре в деревне в Удмуртии 08:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Советы психологов: как подготовить выпускника к ЕГЭ
Советы психологов: как подготовить выпускника к ЕГЭ
Деньги из воздуха: как сэкономить на квартплате
Деньги из воздуха: как сэкономить на квартплате
Что поможет попрощаться с килограммами, накопленными в самоизоляции
Что поможет попрощаться с килограммами, накопленными в самоизоляции
19.06.2020 09:34
Рубрика: Общество

Завершается прием заявок на конкурс "Большая перемена"

Текст: Ксения Колесникова

Меньше недели осталось до завершения приема заявок на всероссийский конкурс для школьников "Большая перемена" - проект президентской платформы "Россия - страна возможностей".

Цель конкурса - дать возможность каждому подростку проявить себя и найти свои сильные стороны. Зарегистрироваться для участия могут ученики 8-10 классов из всех регионов России до 23:59 23 июня на официальном сайте конкурса Большаяперемена.онлайн.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Выпускники школ получат все результаты ЕГЭ до 15 августа

Заявки подали более 870 тысяч старшеклассников.

- Больше всего заявок - от школьников поступило из Краснодарского края (43 407), Московской (31 169) и Нижегородской (23 945) областей, Республики Дагестан (22 152), Москвы (21 501), Ростовской (20 165) и Свердловской (14 455) областей, Ставропольского края (14 145), Кузбасса (13 822) и Самарской области (12 952), - рассказал генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров.

После тестирования и творческого этапа "Представь себя" школьников ждет "командная гонка" - этап решения кейсов, в который участник может пригласить любимого педагога и создать свою команду из одноклассников и друзей.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Подписан приказ о приемной кампании 2020 года

Очные соревнования (18 полуфиналов) пройдут во всех федеральных округах, а финал конкурса состоится в Москве.

В полуфиналы "Большой перемены" выйдут 6000 школьников, финалистами станут 1200 человек, а победителями - 300 учащихся 8-9 классов и 300 10-классников. 10-классники получат приз в 1 миллион рублей, до 5 баллов к портфолио достижений для поступления в вуз. Учащиеся 8-9 классов премируются суммой в 200 тысяч рублей.

Все финалисты конкурса получат путевки в "Артек".

Еженедельно в сообществе "Большая перемена" соцсети ВКонтакте старшеклассники получают информацию по направлениям конкурса, познавательный контент от ведущих экспертов, а также участвуют в тематических акциях и челленджах и выигрывают ценные призы. Например, на этой неделе в сообществе разыгрываются путешествия на Байкал и остров Камчатка, а также смартфоны, образовательные гаджеты и другие призы.

Общество Образование

Главное сегодня

Путин показал свой "секретный" кабинет
Минобороны рассекретило документы о первых днях Великой Отечественной войны
ФАС проверит причины роста цен на бирже бензина марки АИ-95
Бывшего главу Чувашии Михаила Игнатьева похоронят в республике
Специалисты расшифровали геном "пекинского" коронавируса
Посольство РФ призвало прекратить пугать американцев "российской угрозой"
Названы регионы-лидеры по уровню благосостояния семей
Как защититься от укусов клещей