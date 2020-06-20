17-летний голкипер "Ростова" установил рекорд РПЛ

Вратарь "Ростова" Денис Попов в матче против "Сочи" установил рекорд РПЛ по количеству отраженных за матч ударов. Матч, прошедший в пятницу завершился рекордной в истории чемпионатов России победой сочинского клуба - 10:1. В составе ростовчан выступали совсем юные футболисты, поскольку вся команда из-за заражения шести игроков коронавирусом, находится на карантине.

Вратарь Денис Попов по ходу встречи отразил 15 ударов по воротам, включая пенальти от Антона Заболотного. Это является новым рекордом турнира. Предыдущие рекордсмены - Михаил Комаров из "Химок" и Александр Довбня, отбили по 13 ударов в матчах против московского "Спартака" в 2007 и 2017 годах.

После матча против "Сочи" новый рекордсмен РПЛ признался, что доволен дебютом во взрослом футболе. "Готовился к этой игре, старался, работал, и бог меня наградил. Я стараюсь быстро забыть пропущенный гол, чтобы продолжить играть, как играл в начале. Поэтому у меня все получалось, я доволен своей игрой", - сказал Попов в эфире "Матч ТВ".