Аналитики ожидают быстрого снижения ставок по вкладам

Резкое снижение ключевой ставки Банком России (с 5,5 до 4,5%) запустит несколько процессов.

Снизятся на 1 п.п. ставки по вкладам, считает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.

Таким образом, средняя максимальная ставка крупнейших банков может опуститься с текущих 5 до 4%, и это не предел. Ключевая ставка хотя и вышла на рекордно низкий уровень, но уже в конце июля может оказаться еще ниже. В комментарии к решению ЦБ не содержится прямого обещания продолжить снижение, но достаточно и подхода "действовать по обстоятельствам", указывает директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин.

С учетом того, что ставки по вкладам традиционно чутко реагируют на снижение ключевой ставки, усиливается риск оттока денег с депозитов, опасаются аналитики Ассоциации банков России. Отток средств физлиц продолжается с начала кризиса, хотя в мае его масштаб сократился, и ЦБ объяснял его сезонными колебаниями.

Быстрое снижение ставок по вкладам не означает, что вкладчики побегут забирать деньги из банков, полагает Ващенко. "Вкладчики - наиболее консервативная часть инвесторов, - говорит он. - Более половины всех депозитов приходится на кредитные организации, контролируемые государством. Для клиентов это решающий фактор".

Снижение ставки должно, прежде всего, стимулировать рынок ипотеки, долгосрочных кредитов, некоторые банки уже анонсировали улучшение условий по ипотечным кредитам. Ипотека может до конца года стать дешевле, чем когда-либо, ставки составят 6-8%, полагает Ващенко. Менее всего снизится стоимость по кредитным картам, на 1 п.п. Наибольшую выгоду, по его словам, получит корпоративный сектор: компании в течение года смогут рефинансировать свыше 2,5 трлн руб. долга, сэкономив более 25 млрд руб. А сам долг увеличится, став дешевле. "Эти деньги можно направить на развитие бизнеса, - говорит Ващенко. - Можно ожидать бума сделок M&A, новых инвестиционных проектов. Будут охотно вкладывать в стартапы".

По оценке аналитиков Ассоциации банков России, снижение ставок по кредитам может быть менее ярко выраженным ввиду того, что кредитование становится более рискованным на фоне падения доходов населения и роста безработицы.