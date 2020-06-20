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20.06.2020 06:00
Рубрика: Экономика

Аналитики ожидают быстрого снижения ставок по вкладам

Текст: Игорь Зубков
Резкое снижение ключевой ставки Банком России (с 5,5 до 4,5%) запустит несколько процессов.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Снизятся на 1 п.п. ставки по вкладам, считает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
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Таким образом, средняя максимальная ставка крупнейших банков может опуститься с текущих 5 до 4%, и это не предел. Ключевая ставка хотя и вышла на рекордно низкий уровень, но уже в конце июля может оказаться еще ниже. В комментарии к решению ЦБ не содержится прямого обещания продолжить снижение, но достаточно и подхода "действовать по обстоятельствам", указывает директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин.

С учетом того, что ставки по вкладам традиционно чутко реагируют на снижение ключевой ставки, усиливается риск оттока денег с депозитов, опасаются аналитики Ассоциации банков России. Отток средств физлиц продолжается с начала кризиса, хотя в мае его масштаб сократился, и ЦБ объяснял его сезонными колебаниями.

Быстрое снижение ставок по вкладам не означает, что вкладчики побегут забирать деньги из банков, полагает Ващенко. "Вкладчики - наиболее консервативная часть инвесторов, - говорит он. - Более половины всех депозитов приходится на кредитные организации, контролируемые государством. Для клиентов это решающий фактор".

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Снижение ставки должно, прежде всего, стимулировать рынок ипотеки, долгосрочных кредитов, некоторые банки уже анонсировали улучшение условий по ипотечным кредитам. Ипотека может до конца года стать дешевле, чем когда-либо, ставки составят 6-8%, полагает Ващенко. Менее всего снизится стоимость по кредитным картам, на 1 п.п. Наибольшую выгоду, по его словам, получит корпоративный сектор: компании в течение года смогут рефинансировать свыше 2,5 трлн руб. долга, сэкономив более 25 млрд руб. А сам долг увеличится, став дешевле. "Эти деньги можно направить на развитие бизнеса, - говорит Ващенко. - Можно ожидать бума сделок M&A, новых инвестиционных проектов. Будут охотно вкладывать в стартапы".

По оценке аналитиков Ассоциации банков России, снижение ставок по кредитам может быть менее ярко выраженным ввиду того, что кредитование становится более рискованным на фоне падения доходов населения и роста безработицы.

Экономика Финансы Банки Экономика Финансы Долги и кредиты Рынок кредитования

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