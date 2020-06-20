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20.06.2020 13:03
Рубрика: Общество

"Аптекарский огород" открылся в Москве

Текст: Ирина Огилько
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В столице открывается для посещения Ботанический сад МГУ "Аптекарский огород". Об этом сообщает пресс-служба сада.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
Московский зоопарк открылся для посетителей

До 23 июня сад будет работать в переходном режиме. То есть гости смогут попасть в сад исключительно по предварительной регистрации и электронному билету, приобретенному на официальном сайте - на один из восьми сеансов продолжительностью 1,5 часа с 10.00 до 22.00. При этом стоимость входного билета будет снижена до 200 рублей. Обычные кассы временно закрыты.

- Регистрация обязательна для каждого посетителя, включая детей, граждан льготных категорий, обладателей абонементов и права на бесплатный вход, - уточнили в пресс-службе.

До 23 июня доступ на территорию сада будет возможен только через главный вход, а выход - через магазин растений Plantarum в Грохольский переулок. Выход из сада для людей с ограниченной мобильностью и посетителей с детскими колясками возможен также через главный вход. Туалеты расположены вне сада на фуд-корте "Садовый буфет" - вход и выход с Грохольского переулка.

В пресс-службе напомнили, что до 23 июня закрыты детская площадка, сенсорный сад и тактильный сад. А вот об открытии Оранжерейного комплекса пока речи не идет, он останется закрытым на неопределенный срок.

Кстати

Срок действия годовых абонементов, действительных после 18 марта 2020 года включительно, автоматически продлен на 90 дней.

Общество Природа

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