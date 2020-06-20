Австрийские СМИ: Путин призывает к ответственности государств

В статье, посвященной 75-й годовщине окончания Второй мировой войны, президент России Владимир Путин призвал государства к ответственности за стабильность и безопасность в мире, говорится в комментарии австрийского телеканала ORF.

Россия, Китай, Франция, США и Великобритания могут сыграть важную роль в поиске ответов на современные вызовы и опасности, пишет Путин в статье для журнала "National Interest". "Опираясь на общую историческую память, мы можем и должны доверять друг другу", - отмечает российский лидер.

Путин возобновил свое предложение о том, чтобы пять ядерных держав Совета Безопасности ООН собрались на саммит, как только позволит ситуация. "Предлагаемая Россией повестка предстоящего саммита "пятерки" - исключительно важная и актуальная как для наших стран, так и для всего мира", - говорится в статье, опубликованной российской правительственной газетой "Российская газета" и другими государственными СМИ, а также Кремлем.

Президент России призывает другие государства открыть свои архивы по ситуации до начала Второй мировой войны. В конце концов, он неоднократно возлагал ответственность на несколько государств за то, что Германия Гитлера могла начать войну в 1939 году. Российский лидер раскритиковал попытки осквернить память Красной Армии, освобождавшей Европу от гитлеровского фашизма, отмечает телеканал.