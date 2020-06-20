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20.06.2020 22:46
Рубрика: В мире

Австрийские СМИ: Путин призывает к ответственности государств

Текст: Александр Саможнев

В статье, посвященной 75-й годовщине окончания Второй мировой войны, президент России Владимир Путин призвал государства к ответственности за стабильность и безопасность в мире, говорится в комментарии австрийского телеканала ORF.

Фото: DAMIEN MEYER / AFP
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Россия, Китай, Франция, США и Великобритания могут сыграть важную роль в поиске ответов на современные вызовы и опасности, пишет Путин в статье для журнала "National Interest". "Опираясь на общую историческую память, мы можем и должны доверять друг другу", - отмечает российский лидер.

Путин возобновил свое предложение о том, чтобы пять ядерных держав Совета Безопасности ООН собрались на саммит, как только позволит ситуация. "Предлагаемая Россией повестка предстоящего саммита "пятерки" - исключительно важная и актуальная как для наших стран, так и для всего мира", - говорится в статье, опубликованной российской правительственной газетой "Российская газета" и другими государственными СМИ, а также Кремлем.

Президент России призывает другие государства открыть свои архивы по ситуации до начала Второй мировой войны. В конце концов, он неоднократно возлагал ответственность на несколько государств за то, что Германия Гитлера могла начать войну в 1939 году. Российский лидер раскритиковал попытки осквернить память Красной Армии, освобождавшей Европу от гитлеровского фашизма, отмечает телеканал.

В мире Европа Австрия Статья Владимира Путина о Второй мировой войне

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