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20.06.2020 08:47

Дебаты ООН посвятили правам человека в США

В Женеве в рамках 43-й сессии Совета ООН по правам человека 17 июня впервые прошли экстренные дебаты по проблеме прав человека в США. Дебаты проходили после убийства афроамериканца Джорджа Флойда. До этого структуры ООН по правам человека неоднократно осуждали жестокость расистских действий американской полиции, передает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В США постоянно фиксируются акты систематического нарушения прав человека, и это несмотря на то, что страна позиционирует себя как "маяк свободы" и "защитница прав человека". На ее территории часто происходят акты насилия с применением огнестрельного оружия. Среди таких происшествий - инцидент со стрельбой в супермаркете Walmart в городе Эль-Пасо в Техасе, событие 2018 года в школе города Паркленд во Флориде и многие другие подобные инциденты, которые стали "болевой точкой" американцев.

Жители США африканского и латиноамериканского происхождения на протяжении многих лет испытывают расовую дискриминацию. Сейчас на территории страны подобные явления становятся все более острыми. Применение огнестрельного оружия и превышение полномочий американской полиции в отношении афроамериканцев случаются с удручающей периодичностью. Гибель Джорджа Флойда является типичным актом расовой дискриминации.

По данным структуры "ООН-женщины", более 70% американских женщин страдают от физического или сексуального насилия спутников жизни. В числе острых проблем - детское бродяжничество и бедность, тяготы социально уязвимых слоев населения и многие другие проблемы.

Кроме того, власти США проявляют все менее гуманное отношение к эмигрантам. Политика "нулевой терпимости" привела к вынужденной изолированности детей от своих родителей. Негуманная и незаконная миграционная политика разделила тысячи семей.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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