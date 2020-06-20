Дебаты ООН посвятили правам человека в США

В США постоянно фиксируются акты систематического нарушения прав человека, и это несмотря на то, что страна позиционирует себя как "маяк свободы" и "защитница прав человека". На ее территории часто происходят акты насилия с применением огнестрельного оружия. Среди таких происшествий - инцидент со стрельбой в супермаркете Walmart в городе Эль-Пасо в Техасе, событие 2018 года в школе города Паркленд во Флориде и многие другие подобные инциденты, которые стали "болевой точкой" американцев.

Жители США африканского и латиноамериканского происхождения на протяжении многих лет испытывают расовую дискриминацию. Сейчас на территории страны подобные явления становятся все более острыми. Применение огнестрельного оружия и превышение полномочий американской полиции в отношении афроамериканцев случаются с удручающей периодичностью. Гибель Джорджа Флойда является типичным актом расовой дискриминации.

По данным структуры "ООН-женщины", более 70% американских женщин страдают от физического или сексуального насилия спутников жизни. В числе острых проблем - детское бродяжничество и бедность, тяготы социально уязвимых слоев населения и многие другие проблемы.

Кроме того, власти США проявляют все менее гуманное отношение к эмигрантам. Политика "нулевой терпимости" привела к вынужденной изолированности детей от своих родителей. Негуманная и незаконная миграционная политика разделила тысячи семей.