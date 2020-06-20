День всех святых, в земле Российской просиявших: что надо непременно сделать

Разве не удивительно: 21 июня 2020 года мы отмечаем сразу два праздника - День всех святых, в земле Российской просиявших, и профессиональный День медика. Чествуем святых, но и врачей, медсестер, всех, кто спасает нам жизнь - здесь и сейчас. Причем оба праздника имеют скользящую дату: День медика отмечают в третье воскресенье июня, а День всех святых в земле Российской просиявших, - во второе воскресенье после Троицы. И вот в 2020-м году праздники совпали. Не возьмусь делать выводы, просто вспомню сказанное Христом: "Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих". Сегодня эти слова и о тех, кто на передовой, о тех, кто с риском для жизни лечит. К медикам мы еще вернёмся. Сначала о том, что за праздник - День всех святых, в земле Российской просиявших.

Уникальный праздник. Потому что в это воскресенье Церковь вспоминает всех святых, рожденных Россией, рожденных не по факту жительства их отцов или национальной принадлежности, нет! Среди Российских святых были выходцы из других стран, и не только русские - греки, немцы, евреи, поляки, татары... Дело тут не в происхождении, не в национальности. Дело в том, что все они явили нам подвиг святости именно на Российской земле, воплотив в себе то лучшее, ту великую Правду, которую восприняла в христианстве наша Родина. Поэтому Русская православная церковь особо чтит память этих святых, считая их заступниками, защитниками, небесными покровителями земли Российской. И тем ориентиром - нравственным, духовным, - который должна сохранять нация. Сохранять, постоянно соизмеряя себя с ним, - для того чтобы оставаться нацией, а не биомассой разрозненных индивидуумов, озабоченных достижением сиюминутного благополучия.

Хирург и архиепископ Лука Войно-Ясенецкий, сейчас уже прославленный в лике святых, говорил, что если бы мы внутренним оком обозрели всех людей, когда-либо живших на земле и ныне живущих, то все это неисчислимое множество душ можно было бы разделить на три категории. Первую, самую многочисленную группу, можно назвать "народом земли" - это те, чья главная цель, чьи устремления, всегда направлены на достижение земных благ. Благ, которые человек получает от материального мира. Причем, вот парадокс, не важно, будет ли такой человек алчным воротилой-миллионером, просто удачливым делягой или полунищим, всю свою жизнь бьющимся за кусок хлеба. Как ни странно, успешность в достижении земных богатств тут не играет роли: Бог смотрит не на размер твоего кошелька, Он зрит состояние твоего сердца.

Прожженный хищник, хапающий все, что плохо лежит, позабыв стыд, совесть и осторожность, ничем не хуже обираемого им бедняги, если тот позволяет зависти и ненависти к обидчику захватить свое сердце, испепелить свою душу. Грех - оружие двойного назначения: он губит не только тех, кто этот грех совершает, но и тех, кто от греха итак пострадал - губит, пытаясь втянуть обиженного в адову воронку злобы, отчаяния, ненависти и жажды мести.

Итак, решающим является то, на что именно направлены все твои мысли, все усилия, все порывы души. Так вот для народа земли духовное не является чем-то жизненно важным и необходимым, такие люди - пленники непрерывных забот о жизненном благополучии, заложники вечной борьбы за свое земное существование. Если они и интересуются духовным, то не глубоко, не меняя своей приземленной сути. Таков народ земли - люди душевные, а не духовные. Основная масса рода людского.

"Со страхом и болью, - читаем мы дальше у святителя Луки Войно-Ясенецкого, - видим мы на левом фланге человечества несравненно худших и даже страшных людей. Видим людей-скотов, людей-зверей, людей-извергов и даже людей-бесов". Святитель Лука имел полное право выражаться так жестко: предательство, доносы, потеря близких, пытки в лагерях, где великий хирург и великий человек провел в общей сложности одиннадцать лет, лишившись здоровья. Но не утратив веры в Бога и любви к людям. Кстати, мерилом святости как раз и является способность любить. Не умение творить чудеса, видеть на расстоянии, что-то особенное чувствовать или проявлять какие-то иные сверхспособности, которыми так бахвалятся экстрасенсы, а именно дар любить - показатель святости. Да и высшее чудо на свете. Любить даже ненавидящих и обидящих тебя. Когда человек поднимается до таких высот духа, он уподобляется Христу. Это явление называется "обожение".

"А на правом фланге народа земли, - продолжаем читать святителя Луки Войно-Ясенецкого, - видим цвет и славу рода человеческого, тех блаженных и благословенных Богом людей, которых великий Иоанн Богослов называет детьми Божьими, друзьями Христовыми". Кто такие друзья Христовы?

Среди святых были люди всех сословий: от царей-императоров до бездомных и безродных нищих. Святыми становились те, кто с детства отличался праведностью, был рожден и воспитан в семье людей безгрешных, но и разбойники, наводящие страх и ужас на окружающих своими зверствами. Были святые, хранившие целомудрие и девственность как зеницу ока, но помнит Церковь и раскаявшуюся блудницу. Победоносные военачальники и тишайшие монахи, удалившиеся от мира. Образованнейшие люди своего времени и совсем неграмотные юродивые, к которым, тем не менее, прислушивались цари. Инженеры, купцы, воины, поэты-гимнографы, иконописцы, богословы, священники, монахи-черноризцы... Их всех, таких разных - по происхождению, социальному статусу, темпераменту, характеру, жизненному опыту, образованности - объединяет главное: однажды Господь их позвал, и они отозвались на этот призыв.

Кстати, это очень важно, что наши святые такие разные: Господь никогда не ломает человека, не равняет всех под одну гребенку. Ему не нужны безликие, послушные марионетки, Он бережно относится к человеческой индивидуальности, гораздо бережнее, чем мы сами. Господь никого не берет силой. Он стоит и стучит в дверь наших сердец и терпеливо ждет, когда мы распахнем Ему навстречу наши сердца.

"Есть люди, - писал в последний год своей жизни Александр Сергеевич Пушкин, - не имеющие никакого понятия о житии того святого угодника, чье имя носят от купели до могилы и чью память празднуют ежегодно. Не дозволяя себе никакой укоризны, не можем, по крайней мере, не дивиться крайнему их нелюбопытству". Сам Александр Сергеевич, названный в честь святого Александра, архиепископа Константинопольского, не только помнил о своем святом, почитал его, но и внимательнейшим образом изучал агиографические сборники (агиография означает жизнеописания святых). Это чтение вдохновляло поэта, сохранилась выписка, сделанная рукой Пушкина из "Житий святых" Димитрия Ростовского. Приведу эти слова уже в переводе на русский: боюсь, что мы все так далеко ушли от истоков, что не сможем, вслед за гением, восхититься музыкой церковнославянского слога. Итак, "Описания жизни и прославления святых подобны по светлости звездам: подобно тому как утвержденные на небе звезды светят во всей поднебесной, так что они видимы индийцам и не скрыты от скифов, озаряют землю, светят в море и управляют кораблями плавающих, и хотя не знаем их названий по причине их многочисленности, однако дивимся их светлой красоте. Так и со светлостью святых: хоть их останки и скрыты в гробах, но их силы в поднебесной не ограничены земными пределами, и мы дивимся их жизни и изумляемся славе, которой Бог прославляет угодивших ему".

Жития святых для наших предков были не только ориентиром христианской жизни, подсказывали, как поступить в той или иной ситуации, они обогащали читающего пониманием неразрывности связи между прошлыми поколениями и тобой, связью между земной жизнью и горней, Царствием Небесным. Именно святость была тем идеалом, той моделью поведения, к которой стремились. А теперь давайте задумаемся, каких кумиров нам часто навязывают СМИ, по каким образчикам предлагают строить свою жизнь? Чьи имена все время на слуху?

Может, одним из плюсов коронавирусной пандемии стало то, что общество начинает ценить труд медиков - докторов, медсестер, нянечек, учёных… Они герои дня. И есть глубочайшая символика в том, что сегодня два праздника совпали. "Отдать жизнь свою за Христа не значит только мученически пролить кровь свою: есть для всех нас та возможность, которой последовали великие святые. Есть возможность отдать жизнь свою за други своя, - считал святитель Лука Войно-Ясенецкий. - Господь положил душу Свою за грешное человечество, а нам всем заповедал достигнуть такой вершины любви, чтобы мы душу свою полагали за други своя. Положить душу свою не значит только отдать жизнь свою, как отдавали мученики. Положить душу свою не значит только умереть за ближних своих; положить душу свою - значит отречься от себя, отречься от своих стремлений к богатству, к наслаждениям, к чести и славе, отречься от всего того, чего требует плоть наша. Это значит целью своей жизни поставить служение ближним своим". Разве это не о тех, кто с риском для жизни, забыв себя, своих близких, вытаскивает всех нас из пропасти пандемии? Святым мы молимся. За врачей тоже, и часто. Но сегодня им надо обязательно сказать слова благодарности. С праздником!