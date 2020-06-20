Эксперты признали Михаила Ефремова вменяемым

Новости

В Кремле отметили конфронтационный настрой Варшавы 14:59
В Волжском открылся центр трансплантологии 14:42
Таиланд намерен ограничить въезд для небогатых туристов 14:42
Возбуждено уголовное дело о поджоге пиротехники возле "Открытие Арены" 14:36
Мединский: Память - это ответственность, подкрепленная действием 14:33
В Калининграде крупный самородок янтаря назвали "Гиппократом" 14:09
Актера Элгорта обвинили в изнасиловании 17-летней поклонницы и расизме 14:03
В Астрахани пропавшего ребенка нашли замурованным в бетон 14:02
Автопроизводитель Lifan в шаге от разорения 14:00
Гергиев откроет фестиваль "Звезды Белых ночей" на сцене Мариинского театра-2 13:55
МВД начало проверку после убийства в Воркуте двух сотрудников полиции 13:51
В Киргизии из-за СОVID-19 приостановят работу общественного транспорта 13:48
Южная Корея столкнулась с проблемой беженцев под видом туристов 13:39
Президент Беларуси поздравил медиков с профессиональным праздником 13:34
В Сочи ожидаются смерчи над Черным морем 13:34
На Кубани захоронили останки 12 советских летчиков 13:27
В Уфе нашли тела малолетних детей, пропавших осенью 2019 года 13:26
Под Калугой два человека погибли, еще трое пострадали в лобовом ДТП 13:20
Косачев: Договор по вооружениям должен отвечать интересам РФ и КНР 13:17
В Крыму оценили заявление Киева о гражданстве жителей полуострова 13:16
Лукашенко: Если бы не было женщин, я не стал бы президентом 13:15
На Среднем Урале за сутки от коронавируса скончались пять человек 13:09
Умер автор хита "На заре" Олег Парастаев 13:09
"Аптекарский огород" открылся в Москве 13:03
Видео: байкер на полном ходу решил поменяться местами с пассажиром 13:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Деньги из воздуха: как сэкономить на квартплате
Деньги из воздуха: как сэкономить на квартплате
Приемная кампания-2020: чего ждать абитуриентам
Приемная кампания-2020: чего ждать абитуриентам
Накануне Дня медицинского работника "РГ" говорит спасибо всем, кто лечит
Накануне Дня медицинского работника "РГ" говорит спасибо всем, кто лечит
20.06.2020 13:48
Рубрика: Происшествия

Эксперты признали Михаила Ефремова вменяемым

Текст: Наталья Козлова
О результатах судебно-психиатрической экспертизы актера Михаила Ефремова сегодня сообщило РИА Новости со ссылкой на свои источники.

Следственный комитет, который ведет это расследование, комментариев по итогам экспертизы не дает. Информагентство утверждает, что по результатам обследования нескольких специалистов Ефремова признали вменяемым и даже не положили в стационар.

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Новый допрос Михаила Ефремова продлился 5 часов: актера везут домой

Назначение подобной экспертизы всем, кто обвиняется в преступлениях, когда есть серьезно пострадавшие или погибшие, является обязательным. Дело в том, что сначала надо выяснить, был ли подозреваемый вменяемым, отдавал ли отчет в своих действиях. Если специалисты бы сказали, что человек болен и был невменяем, его бы отправили лечиться, а не сидеть.

Напомним, резонансное ДТП произошло вечером 8 июня на Садовом кольце. Машина Ефремова вылетела на встречную полосу и столкнулась с фургоном, за рулем которого находился житель Рязани Сергей Захаров. Спустя несколько часов он умер в реанимации.

Происшествия ЧП ДТП Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Главное сегодня

В Кремле отметили конфронтационный настрой Варшавы
Косачев: Договор по вооружениям должен отвечать интересам РФ и КНР
Пенсионерам разрешили продлить электронные больничные
Опубликован график вывозных рейсов для россиян до 1 июля
ВОЗ: Мир вступил в новую фазу пандемии
Московские музеи возобновляют работу по новым правилам
ФСБ задержала участников нападения на Дагестан в 1999 году
Видео: В Москве изъяли почти два килограмма кокаина