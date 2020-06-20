Эксперты признали Михаила Ефремова вменяемым

Следственный комитет, который ведет это расследование, комментариев по итогам экспертизы не дает. Информагентство утверждает, что по результатам обследования нескольких специалистов Ефремова признали вменяемым и даже не положили в стационар.

Назначение подобной экспертизы всем, кто обвиняется в преступлениях, когда есть серьезно пострадавшие или погибшие, является обязательным. Дело в том, что сначала надо выяснить, был ли подозреваемый вменяемым, отдавал ли отчет в своих действиях. Если специалисты бы сказали, что человек болен и был невменяем, его бы отправили лечиться, а не сидеть.

Напомним, резонансное ДТП произошло вечером 8 июня на Садовом кольце. Машина Ефремова вылетела на встречную полосу и столкнулась с фургоном, за рулем которого находился житель Рязани Сергей Захаров. Спустя несколько часов он умер в реанимации.