Илон Маск продал свой дом в Лос-Анджелесе за 29 миллионов долларов

Илон Маск продал свой особняк в престижном районе Лос-Анджелеса за 29 миллионов долларов, сообщает Wall Street Journal. Изначально за дом с семью спальнями, библиотекой, домашним кинотеатром, теннисным кортом, спортзалом, бассейном и винным погребом, хозяин просил 30 миллионов. Издание приводит любопытную деталь, продажей недвижимости занимался лично Макс, который не воспользовался помощью агентств.

"Дом предпринимателя купила компания с ограниченной ответственностью, связанная с китайским бизнесменом-миллиардером и основателем компании NetEase Уильямом Лэй Дином", - уточняет издание.

Тем временем в корпорации Tesla, которая принадлежит Илону Маску, решили заморозить премиальные выплаты сотрудникам. Это связано с последствиями пандемии коронавируса, которая существенно сказалась на на экономике. Телеканал CNBC сообщил об этом со ссылкой на оказавшееся в его распоряжении письмо руководителя кадрового отдела компании Валери Каперс Воркман. Принятое решение обосновывается "процветанием фирмы после пандемии". В компании Tesla работают 48 тысяч человек. Изначально она специализировалась только на производстве электромобилей, однако сейчас корпорация также занимается созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем.