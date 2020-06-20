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20.06.2020 12:06
Рубрика: В мире

Иран готовятся к затяжному периоду жизни в условиях пандемии

Текст: Станислав Хамдохов (Тегеран)
Иран в настоящее время противостоит первой волне распространения новой коронавирусной инфекции, но борьба с COVID-19 может затянуться на долгое время. С таким неутешительным прогнозом для иранцев выступил президент Исламской Республики Хасан Роухани.

"В ряде провинций страны мы прошли пик заболевания, в других регионах распространение инфекции на пике. Конечно, не следует оказывать психологическое давление на население, но через средства массовой информации необходимо готовить граждан к тому, что борьба с коронавирусом не носит скоротечный характер. Нам надо приготовиться к более длительному периоду противостояния болезни", - сказал глава иранского правительства на заседании Национального штаба по борьбе с коронавирусом.

В Иране число заразившихся COVID-19 превысило 167 тысяч

При этом Роухани в эфире иранского телевидения отметил, что пока в мире не созданы эффективные методы лечения COVID-19 и не разработана вакцина против коронавируса нового типа говорить о победе над заболеванием преждевременно.

По мнению президента ИРИ, наиболее действенными способами противостояния распространению заболевания являются ответственное отношение иранцев к требованиям социальной дистанции и обязательное ношение защитных средств.

"Большую помощь этому вирусу оказываем мы сами, ведь болезнь не передается сама по себе. Проблема в том, что некоторые заразившиеся не соблюдают карантин, не пользуются защитными масками и, таким образом, распространяют вирус на других людей", - подчеркнул Роухани.

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
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В этой связи президент ИРИ заявил, что правительство в ближайшее время намерено утвердить правила обязательного ношения защитных масок в определенных местах, перечень которых будет обнародован дополнительно.

В ситуации с коронавирусом в Иране в последнее время наблюдаются тревожные тенденции. Так, в июне несколько дней подряд было зафиксировано более ста летальных исходов у пациентов, заразившихся новой коронавирусной инфекцией. Последний раз трехзначный показатель смертности за сутки фиксировался в Иране в середине апреля. Всего в ИРИ от коронавируса уже скончались 9392 человека.

В текущем месяце ежедневно в стране выявляется более 2 тысяч новых случаев заболевания. Накануне в ИРИ количество официально подтвержденных случаев заражения превысило 200 тысяч, при этом выздоровели чуть более 159 тысяч пациентов.

В мире Ближний Восток Иран Пандемия коронавируса COVID-19

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