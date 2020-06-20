Южная Корея столкнулась с проблемой беженцев под видом туристов

Южная Корея столкнулась с быстрым ростом количества заявлений на получение статуса беженца. Эксперты отмечают, что большинство тех, кто выдает себя за "беженцев", просто хотят получить работу в Корее и злоупотребляют возможностью попасть с страну без визы.

Согласно данным министерства юстиции Республики Корея, в последние годы Страна утренней свежести столкнулась с резким ростом количества заявлений на получения статуса беженца. Если в 2013 г. таких заявителей было 1574 человека, то в 2018 г. - 16 173, а в 2019 г. - 15 451 человек. То есть всего лишь за пять лет количество иностранцев, которые пытаются получить статус беженца, выросло в десять раз. Показатели января и февраля этого года - 1171 и 1139 человек. В марте из-за коронавируса приток снизился, но все равно специалисты ожидают, что в этом году число новых заявлений превысит 20 тысяч. В среднем темпы прироста от года к году колеблются в диапазоне от 30 до 100 процентов.

По словам корейских экспертов данной сферы, реально тех, кого преследуют в своей стране по политическим, религиозным мотивам мало, а большинство же составляют экономические мигранты. Люди просто хотят работать в Корее, а получить рабочую визу сложно, вот статус беженца и является выходом в этом плане. "Понятно, что это те страны, где экономическая ситуация наверное не самая хорошая. Но сложно их считать беженцами в первоначальном смысле слова. Проблема же в том, что не так просто их различить", - отметил в беседе с журналистом "Российской газеты" сотрудник одной из государственных структур, занимающихся данной проблемой.

"Есть еще один аспект этой ситуации: под видом беженцев к нам пытаются проникнуть также и представители экстремистских организаций и движений. Потому нам приходится очень серьёзно относиться к данному вопросу", - пояснил сотрудник местных силовых структур.

Как отмечает южнокорейское издание "Чунан Ильбо", Южная Корея в целом весьма неохотно дает статус беженца. В этом плане сильно влияет достаточно сильная закрытость корейского общества, которое радо видеть иностранцев как туристов, но не так легко принимает иностранцев в свои ряды. Сказывается также и то, что Корея - моноэтническое государство, а потому корейцы не очень привычны к разнообразию этнических групп и культур именно у себя дома. По данным на апрель 2020 г., власти Республики Корея (РК) удовлетворили заявления только у 3,6 процента заявителей. Это гораздо ниже, чем в странах ОЭСР, где показатель 24,8 процента.

Большие споры в своё время вызвало решение в итоге дать возможность остаться в Корее 561 гражданину Йемена, которые въехали по безвизовому режиму на остров Чечжу, а затем попросили предоставить статус беженцев. По информации "Чунан Ильбо", согласно опросам, 56 процентов корейцев были против предоставления гостям статуса беженцев и лишь 24 процента были согласны. Власти, в том числе и под давлением зарубежных и местных правозащитных организаций, пошли на принятие прибывших из Йемена людей, но шум был большой, включая заметные демонстрации протеста.

"Попавшие так или иначе к нам в страну иностранцы часто пользуются несовершенством нашей системы по обращению с беженцами. Существуют специальные брокеры и прочие "советники" из числа как корейцев, так уже и давно проживающих в Корее иностранцев, кто за деньги помогает подать заявление на беженца, консультирует, как себя вести в беседе со следователями иммиграционной службы, чтобы повысить шансы на превращение в беженца. Стоимость таких услуг - несколько тысяч долларов", - пояснил собеседник "РГ", сказав, что обычно всё это - уловки тех, кто хочет просто работать в Корее. В свое время другое издание - "Вольган Чосон" - провело большое расследование этой теневой сферы, выявив тех, кто разбогател на подобном бизнесе.

Чиновник добавил, что главная задача для таких гастрарбайтеров - попасть в Южную Корею, а потом сразу подавать на беженца. "Весь процесс рассмотрения может растянуться на длительное время. Через определённый период заявителю выдают документ, который позволяет ему работать в Корее на законных основаниях, пока его прошение рассматривают. Если же откажут, то пытаются оспорить в суде, а это снова время. Вот так и работают, злоупотребляя подобной схемой", - сказал он. Чиновник подчеркнул, что он не говорит, что все те, кто подаёт заявление на беженца в Корее, - это такие обманщики, но таких очень много.

Корейские эксперты при этом указывают, что особенно активно стали злоупотреблять подобной системой те, у кого есть возможность прибыть в Корею под видом туриста без визы. На границе сотрудники миграционной службы пытаются фильтровать поток, заранее отсеивая их, но не всегда получается.