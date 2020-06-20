Как правильно планировать семейный бюджет в кризис

Россия постепенно выходит из самоизоляции, но влияние коронакризиса не заканчивается. Мягко говоря, не у всех доходы остались на том же уровне, как были до начала пандемии. Кому-то сократили зарплату, а другие и вовсе остались без работы. По оценке Института "Центр развития" НИУ "Высшая школа экономики", падение реальных располагаемых доходов граждан может составить в 2020 году от 8,2% до 12,1% в годовом выражении.

Что делать в этих условиях, как грамотно планировать личный и семейный бюджет, чтобы не переживать о завтрашнем дне, рассказали "Российской газете" эксперты Национального центра финансовой грамотности, консультанты по финансовой грамотности проекта вашифинансы.рф Ирина Жигина и Анна Заикина.

1. Создайте стабилизационный фонд от трех до двенадцати месячных расходов

В случае непредвиденных ситуаций и нестабильных доходов, стабфонд поможет оставаться на плаву, не впадать в отчаяние и с уверенностью в завтрашнем дне искать пути для создания новых источников дохода.

Важно хранить деньги стабилизационного фонда в наличных или на депозите. Не инвестируйте их в драгметаллы, акции, облигации или недвижимость - неизвестно, когда они могут вам понадобятся и сможете ли вы быстро вывести их из инвестиционных проектов без потерь.

Установите сумму базовых расходов, меньше которой вы тратить не сможете. Откладывайте в резервный фонд минимум 10% от регулярных поступлений и 50% от дополнительных доходов сразу же, как только получили деньги. Если доходы больше, чем базовые расходы - сразу отправляйте разницу в резервный фонд. Таким образом, вы наполните его быстрее и сможете акцентировать внимание не на выживании, а на поиске оптимального решения в сложной ситуации.

2. Держите расходы под контролем

При этом не впадайте в крайности - не экономьте на всем, а грамотно оптимизируйте. Создайте таблицу расходов, поделив их на обязательные и необязательные. В сложной ситуации старайтесь минимизировать расходы из столбца "необязательные".

Оптимизируйте повседневные операции. Насколько эффективно работают ваши депозиты и карты? Есть ли у вашей карты возможность получать повышенный кэшбек по определенным категориям?

Посчитайте, какие налоговые вычеты вам положены и займитесь их оформлением. Например, вы можете вернуть ежегодно до 15 600 рублей на обучение себя и родных, в том числе оплату детского сада и различных курсов, а также ту же сумму на лечение и оплату медицинских услуг, до 52 000 рублей на вычет по индивидуальному инвестиционному счету, до 260 000 - 390 000 рублей на покупку/строительство первого жилья, в том числе и с использованием кредита.

Займитесь финансовым планированием - этот совет особенно важен при выходе из изоляции. Составьте план бюджета минимум на три месяца, в идеале - на год.

Особое внимание уделите расходам, которые происходят не каждый месяц: техобслуживание машины, отпуск, покупка одежды, крупные покупки, абонемент в спортзал, подарки на дни рождения членов семьи. Посмотрите на свою жизнь на год вперед, запишите все крупные расходы по месяцам, чтобы понять сколько и когда вам нужно будет денег. Вполне возможно, что в какие-то месяцы не будет крупных покупок, а на какие-то месяцы выпадет сразу несколько крупных статей расхода, и к этим расходам придется готовиться сильно заранее.

3. Используйте метод пяти конвертов

В сложной финансовой ситуации, когда вы просели по доходам и точно знаете, что следующее поступление денег будет не раньше чем через месяц, вычтите из полученной зарплаты расходы на услуги ЖКХ, страховки, медицину и т.п. Оставшуюся сумму поделите на пять равных частей и сложите в конверты. Один конверт - одна неделя. В сложной финансовой ситуации держите деньги именно в наличных, так как на карте их легче потратить и не заметить. Старайтесь всеми силами не залезать раньше времени в следующий конверт. Таким образом, к следующей предполагаемой зарплате у вас должен остаться нетронутым пятый конверт, деньги из которого вы сможете положить в стабилизационный фонд.

4. Узнайте про меры поддержки и льготы от государства

В течение последних трех месяцев принят ряд государственных мер помощи для россиян. Обязательно узнайте, какая помощь вам полагается: выплаты семьям с детьми, компенсации на оплату коммунальных услуг, поддержка потерявшим работу, кредитные каникулы.

Самое важное, помнить - в условиях коронакризиса и выхода из изоляции не может быть незначительных сумм. Грамотное управление деньгами складывается из ежедневных небольших шагов, которые вы предпринимаете на благо своего бюджета.