Карнеги-холл в Нью-Йорке не откроется до 2021 года

На днях руководство Карнеги-холла в Нью-Йорке приняло решение об отмене всех концертов на своих площадках до 7 января 2021 года.

Как известно, в мае Карнеги-холл объявлял о досрочном завершении концертного сезона из-за ситуации с эпидемией коронавируса. На тот период предполагалось, что зал откроет новый сезон осенью, 7 октября 2020 года. Тогда исполнительный директор и художественный руководитель зала Клайв Гиллинсон подчеркивал, что им потребуется немало времени и сил, чтобы восстановить финансовое состояние концертного зала. Потери доходов Карнеги-холла на тот период составляли 9 миллионов долларов при годовом бюджете в 104 миллиона.

Однако и эту предварительную дату возобновления работы зала пришлось перенести. Было принято решение не начинать концертный сезон до 2021 года. Как сказал Клайв Гиллинсон, исполнительный и художественный руководитель Карнеги-холла:

- Это было очень трудное решение для нас, однако безопасность артистов, зрителей и персонала Карнеги-холла имеет первостепенное значение. После консультаций с медработниками и другими экспертами мы пришли к выводу, что, учитывая текущие правительственные ограничения и протоколы социального дистанцирования, у нас нет другого пути, кроме как продлить закрытие зала до конца календарного года.

Кстати

На официальном сайте Карнеги-холл можно смотреть бесплатные трансляции новой онлайн-серии: Live with Carnegie Hall, где музыканты делятся закулисными историями, фрагментами своих концертных выступлений, демонстрируются архивные записи.