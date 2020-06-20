Новости

В трех штатах США отмечен всплеск заражений коронавирусом 00:41
Круизные компании приостановили работу в США до 15 сентября 00:35
США вновь расширили санкционные списки по Венесуэле 00:22
В Москве скончались 34 пациента с коронавирусом 19.06.2020
Нарышкин: Запад ошибается, считая, что миром можно управлять из Вашингтона 19.06.2020
Песков заявил об опасности дрейфа НАТО к границам России 19.06.2020
Собянин рассказал о выборе москвичей в ходе теста электронного голосования 19.06.2020
Как Веном может появиться в кинематографической вселенной Marvel 19.06.2020
Железнодорожное сообщение с Мурманском восстановлено 19.06.2020
Минпромторг: Снижение розничного оборота в мае - следствие ограничений 19.06.2020
ООН призвали расследовать нарушения прав крымчан со стороны Украины 19.06.2020
Собянин: Летние веранды в Москве забронированы на месяц вперед 19.06.2020
В Ярославской области разрешили работу летних кафе 19.06.2020
Эксперты объяснили популярность технологий "интернета вещей" 19.06.2020
ВОЗ: Мир вступил в новую фазу пандемии 19.06.2020
"Ахмат" и "Крылья Советов" забили 6 голов в первом матче возобновившегося ЧР 19.06.2020
В Подмосковье открываются торговые центры и фитнес-клубы 19.06.2020
В МИД сочли космическую стратегию Пентагона чересчур агрессивной 19.06.2020
Министр обороны Армении посетит Парад Победы в Москве 19.06.2020
В Оренбуржье разрешили работу летних кафе 19.06.2020
Росстат: Ввод жилья в мае упал на 25% 19.06.2020
Росстат рассказал о показателях безработицы в мае 19.06.2020
Восточный экономический форум-2020 отложили на год 19.06.2020
В Оренбуржье изъятых из многодетной семьи детей вернули родителям 19.06.2020
Лавров отверг претензии Венецианской комиссии по поправкам к Конституции 19.06.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Деньги из воздуха: как сэкономить на квартплате
Деньги из воздуха: как сэкономить на квартплате
Приемная кампания-2020: чего ждать абитуриентам
Приемная кампания-2020: чего ждать абитуриентам
Накануне Дня медицинского работника "РГ" говорит спасибо всем, кто лечит
Накануне Дня медицинского работника "РГ" говорит спасибо всем, кто лечит
20.06.2020 00:35
Рубрика: В мире

Круизные компании приостановили работу в США до 15 сентября

Международная ассоциация круизных линий продлила приостановку пассажирских перевозок из портов США до 15 сентября. Такое решение принято на фоне ситуации с распространением коронавируса в стране, говорится в сообщении ассоциации.

Росморречфлот: Круизные перевозки в 2020 году снизятся на 70%

Ранее срок действия постановления о приостановке круизных перевозок истекал 24 июля. Однако "становится все более очевидным, что потребуется больше времени, чтобы барьеры для возобновления деятельности в Соединенных Штатах были устранены", - цитирует документ РИА Новости.

Специалисты отмечают, что дополнительное время - до середины сентября - позволит проконсультироваться с Центром по контролю и профилактике заболеваний США о мерах, которые будут целесообразны для возможного возобновления круизов.

В ассоциацию входят десятки крупнейших в мире компаний, которые организуют круизы. Все они добровольно решили продлить приостановку пассажирских перевозок.

В мире США Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин заявил о восстановлении экономики после пандемии
Матвиенко: ценность статьи Путина - в неопровержимых фактах о войне
Песков заявил об опасности дрейфа НАТО к границам России
Володин об оценке Венецианской комиссией поправок: РФ - на правильном пути​
В Госдуме оценили продление санкций против России
Банк России выступил против новых правил Сбербанка
Зачем протестующие превратили столицу штата Вашингтон в "автономную зону"
Как на практике заработало авиасообщение в пределах Шенгенской зоны