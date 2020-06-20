Круизные компании приостановили работу в США до 15 сентября

Международная ассоциация круизных линий продлила приостановку пассажирских перевозок из портов США до 15 сентября. Такое решение принято на фоне ситуации с распространением коронавируса в стране, говорится в сообщении ассоциации.

Ранее срок действия постановления о приостановке круизных перевозок истекал 24 июля. Однако "становится все более очевидным, что потребуется больше времени, чтобы барьеры для возобновления деятельности в Соединенных Штатах были устранены", - цитирует документ РИА Новости.

Специалисты отмечают, что дополнительное время - до середины сентября - позволит проконсультироваться с Центром по контролю и профилактике заболеваний США о мерах, которые будут целесообразны для возможного возобновления круизов.

В ассоциацию входят десятки крупнейших в мире компаний, которые организуют круизы. Все они добровольно решили продлить приостановку пассажирских перевозок.