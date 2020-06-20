Лукашенко: Если бы не было женщин, я не стал бы президентом

Если следовать оценкам статистики, то только в семи городах Синеокой численность мужчин выше, чем женщин. Возможно, в силу этой жизненной данности живой отклик вызвала 20 июня у местных обозревателей реплика Александра Лукашенко о том, что если бы не было женщин, он бы "не был президентом".

Глава государства, выступая в субботу в Могилевской области перед участниками памятной церемонии, призывал не противопоставлять его прекрасному полу, информирует БЕЛТА. Он решил уточнить, что имел в виду, когда на одной из предыдущих встреч с населением дал понять, что лучшая половина человечества в Беларуси пока не сможет возглавить страну. А реагируя на реплику со словами поддержки одной из женщин, сказал: "Что я ваш, это я знаю точно. Меня пытаются сейчас с женщинами столкнуть. Помните, я однажды сказал, что в Беларуси пока женщина не может быть президентом. Ряд причин назвал, но выхватили из контекста Конституцию".

По мнению Лукашенко, Основной закон страны построен так, что "даже мужику тяжело нести эту ношу. А если ею загрузить женщину, она рухнет, бедолага. Это я имел в виду".

Затронул в ходе встречи президент и социальный вопрос, анонсировав скорое повышение трудовых пенсий. Он отметил, что во время сбора подписей порой поднимался и этот вопрос. Констатировав, что пенсия в стране, "конечно, небольшая", он сообщил о поручении правительству перенести ее индексацию с четвертого квартала на ближайшее время. "Мы должны ветеранам, пенсионерам помочь. Насколько это возможно. Это не популизм, не ради выборов", - уточнил свое решение президент.