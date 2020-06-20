Лукашенко призвал сохранить спокойную и мирную жизнь в стране

Победа советского народа над гитлеровским фашизмом, по словам Александра Лукашенко, подарила стране 75 лет мирной жизни. "Жизни, за которую Беларусь заплатила слишком дорого", - напомнил президент 20 июня на церемонии открытия мемориального комплекса памяти сожженных деревень Могилевской области в деревне Борки.

Руководство страны, заявил президент, не позволит дестабилизировать ситуацию в стране и уничтожить достижения белорусов за последние годы. "Предать, сломать и уничтожить то, что мы с вами создавали четверть века, никому не будет позволено. Мы должны сохранить нашу спокойную и мирную страну во имя погибших ради этого", - отметил Лукашенко, слова которого приводит его пресс-служба.

Боль и горе, пережитые в годы ВОВ, подчеркнул он, стали для поколений белорусов настоящей травмой. Он назвал самым непостижимым последствием нацистской оккупации - геноцид мирного населения.

"Читая воспоминания очевидцев, глядя на чудовищные фото и кинохронику, мы никогда не сможем понять, как солдаты, у которых была мать, смогли убивать безоружных людей. Уничтожали хладнокровно и методично, даже младенцев поднимали на штыки, экономя патроны…", - сказал президент, добавив с возмущением, что нельзя себе позволить подбирать щадящие слова, вспоминая зверства, которые творились на белорусской земле в годы Великой Отечественной войны. "Не можем, потому что забытые эмоции - первый шаг к забвению событий, которые их вызвали", - подчеркнул он.

Открытие мемориального комплекса памяти сожженных деревень, констатируют новостные издания, стало одним из основных мероприятий в регионе в год 75-летия Великой Победы и 78-й годовщины со дня трагедии в деревне Борки. В ходе одной из самых крупных карательных операций за один день фашисты расстреляли и сожгли более двух тысяч мирных жителей. Эти события легли в основу одной из сюжетных линий художественного фильма "Иди и смотри" режиссера Элема Климова.

Эскизный проект мемориала в Кировском районе был разработан группой молодых скульпторов и архитекторов. В нем воссоздана улица с фрагментами обгоревших стен домов, которые указывают на места, где они когда-то стояли. А оставленные в них вещи символизируют внезапно прервавшуюся мирную жизнь и беззащитность перед звериной жестокостью. На обгоревших бревнах - свидетельства людей, выживших в той чудовищной трагедии.

Рядом установлены скульптурные композиции: "Беларусь - скорбящая мать", представляющая собой фигуру застывшей у пустой колыбели скорбящей матери, лишенной карателями детей и будущего. "Пламя" - образ разъяренной стихии, в которой оказались живые люди, и "Колодец" - место траура и памяти о замученных детях, заживо брошенных в него. А в самом конце импровизированной улицы установлен камень с посланием к потомкам и посажен парк, олицетворяющий собой жизнь.

К сожалению, констатировал Лукашенко, до сих пор идеи фашизма не остались в прошлом, разрушая души идеями расового превосходства человека над человеком. "Они живут в тех, кто сегодня рушит памятники воинам-освободителям, кто героизирует предателей и коллаборационистов, поклоняется нацистской символике", - отметил он.

По его словам, это говорит о том, что мир не извлек уроки, отдельные страны и правительства по-прежнему, как это было накануне Второй мировой войны, не замечают, а порой поощряют проявления радикализма, а порой и открытого терроризма. "Скажу прямо: фашизм, ненависть белорусы на своей земле не пропустят", - резюмировал Лукашенко.

Президент Беларуси, информирует БЕЛТА, уже поручил представить к государственным наградам создателей мемориального комплекса, назвав его "душевным памятником".