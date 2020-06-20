Матвиенко поблагодарила медиков за их подвиг в борьбе с пандемией

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в канун Дня медицинского работника поздравила врачей с наступающим праздником и поблагодарила тех, кто героически борется с коронавирусом.

"День медицинского работника - это не только праздник врачей, фельдшеров, медсестер, он имеет отношение к каждому из нас. Потому что вы приходите к нам на помощь, оберегаете наше здоровье, а нередко, спасаете и жизнь", - сказала она в видеообращении к медработникам.

Профессия врача, подчеркнула глава Совфеда, требует обширных знаний и высоких нравственных качеств. "В наше время развитых технологий, эффективных лекарств эти качества не теряют своей ценности, напротив, становятся особенно востребованными. Я уверена, более гуманной, человечной профессии в мире нет и не будет", - сказала она.

Отдельно Валентина Матвиенко поблагодарила тех медиков, кто сейчас борется с коронавирусом.

"Вы рискуете своим здоровьем и даже подчас жизнью. Вы выдерживаете запредельные физические и моральные нагрузки и, несмотря на это, с честью выполняете свой долг. Мы гордимся, восхищаемся вами, сердечно благодарны за ваш, без преувеличения скажу, подвиг", - сказала председатель СФ.

Она добавила, что государство делает все необходимое для развития медицинской инфраструктуры, улучшения условий работы врачей, медсестер, подготовки персонала и стремится к тому, чтобы здравоохранение в России отвечало запросам общества и вызовам времени.