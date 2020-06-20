Мединский: Память - это ответственность, подкрепленная действием

В преддверии Дня памяти и скорби проходит субботник по благоустройству памятных мест и воинских захоронений. Акция посвящена 75-летию Победы над фашизмом и охватывает Россию, а также более чем 20 стран мира. В субботу будут приведены в порядок памятник генерал-майору Гуртьеву в Орле, Воздвиженское кладбище в Тамбовской области и многие другие.

Чтобы принять участие в субботнике, нужно прежде всего узнать, где необходима помощь. Это можно сделать, зайдя на платформу Местопамяти.РФ. На виртуальной карте по мониторингу состояния мемориалов Великой Отечественной войны на сегодняшний день нанесена информация о 60 тысячах памятных мест, их истории и актуальном состоянии, а также о двух тысячах субботников.

Каждый пользователь портала сможет увидеть и результаты акции 20 июня в своём родном регионе, по всей России и за рубежом. Материалы, помеченные хештегом #местопямяти, будут отражены в социальных сетях и на официальном сайте Местопамяти.РФ.

"Наша память - это то, что нас всех объединяет. Я хочу искренне поблагодарить всех тех, кто старается привести в порядок памятники и обелиски в своем селе, городе. Это неравнодушие к своей истории, к своей стране, к своему будущему, - заявил помощник президента России Владимир Мединский. - Неважно, будь то большая общественная организация или просто неравнодушный человек - наша история одна на всех. Память - это, прежде всего, ответственность, подкрепленная действием, и подобные акции следует проводить как можно чаще".

Организаторами Международного субботника являются "Волонтеры Победы" и "Поисковое движение России".