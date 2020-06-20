Международные олимпиады школьников уходят в Сеть

Международную и самую престижную олимпиаду по информатике для школьников - The International Olympiad in Informatics (IOI), которую в этом году должен был принимать Сингапур, организаторы решили не отменять, а перенести в виртуальное пространство.

Заместитель директора IOI, старший преподаватель Школы вычислительной техники Национального университета Сингапура доктор Стивен Халим говорит: главное - что выпускники этого года все же смогут принять участие в соревновании. Оно пройдет с 13 по 19 сентября - онлайн.

- В дистанционном режиме олимпиада станет минимальной версией себя, сфокусированной на соревновании с системой электронного прокторинга (онлайн-контроля - прим. ред.). В онлайновом IOI 2020 выступят лучшие четыре старшеклассника из 88 стран, - рассказал Стивен Халим. - Торжественные церемонии открытия и закрытия будут "виртуальными". Не будет социальных дней, экскурсий и гостевых треков.

Организаторы Международной олимпиады для школьников по химии (IChO, International Chemistry Olympiad), которая должна была проходить в Стамбуле, тоже решили провести ее в Сети. Здесь, сожалению, пришлось "пожертвовать" лабораторным и практическим заданием - школьники будут писать дистанционно только письменную теоретическую работу - под видеокамеру.

Ну и наконец, Международная олимпиада по математике (International Mathematical Olympiad, IMO), которая должна была состояться в этом году в Санкт-Петербурге, тоже будет проходить виртуально. "IMO 2020 пройдет в дистанционном формате, а участники будут выполнять задания олимпиады 21-22 сентября 2020 года, находясь в своих собственных странах. Подробная информация будет опубликована до 30 июня 2020 года, - сообщает оргкомитет. - Церемонии открытия и закрытия олимпиады также пройдут виртуально, медали победителям и призерам будут отправлены по почте. Ни в коем случае никто не должен подвергать опасности свое здоровье, чтобы принять участие в соревновательных турах".

При этом часть олимпиад перенесли на будущий год, среди них - географическая олимпиада IGEO, которая тоже должна была состояться в Стамбуле, и физическая олимпиада IPhO в Вильнюсе.

- Сегодняшний период неопределенности - это возможность сконцентрироваться на учебе, ни на что не отвлекаясь, - подчеркнул проректор МФТИ, член Совета по подготовке сборных команд Российской Федерации Алексей Малеев.

Уже в июле планируется провести онлайн-тренинги по информатике для примерно сотни школьников, отобранных по результатам прошедших этапов Всероссийской олимпиады и другим заслугам. В августе, с поправкой на эпидемиологическую обстановку, для лучших участников могут состояться очные сборы на Физтехе. Это будет первым раундом отбора в сборную следующего года и поможет заметить новые таланты, которые не попадали раньше на "радары" тренеров.

- Олимпиады дают возможность человеку реализовывать себя, но все же когда мы говорим о 100 школьниках на всю страну - это немного. В этом году мы в дистанционном режиме планируем подготовить к естественно-научным и техническим олимпиадам 1200 человек в олимпиадных школах МФТИ. Это больше, чем в прошлом году, - отметил Алексей Малеев. - Более 300 старшеклассников уже учатся, и для многих это первый шаг в олимпиадное сообщество, возможность познакомиться с лучшими преподавателями, получить обратную связь.

По его мнению, школьникам уже давно привычнее общаться в чатах и соцсетях, поэтому они комфортно себя чувствуют в виртуальном сообществе и заводят друзей. Но у дистанционки есть и минусы. Например, семье с двумя детьми и двумя родителями для учебы и работы на удаленке нужны четыре компьютера. А это уже доступно не всем.

Одиннадцатиклассник из Лицея им. Лобачевского Казанского федерального университета Ильдар Гайнуллин завоевал в прошлом году на международной олимпиаде по информатике золото и абсолютное второе место. Он также победил в прошлом году на Всероссийской олимпиаде по информатике, выиграл олимпиады "Технокубок", Открытую олимпиаду школьников по программированию, Moscow Workshops Juniors. Сейчас Ильдар готовится к сентябрьской IOI.

- Пока нет сборов, я решаю задачи олимпиад прошлых лет в онлайн-архивах, соревнуюсь с другими участниками в онлайн-соревнованиях на сайтах Codeforces и AtCoder. Кроме того, я принял участие в онлайн сборах ByteDance и Moscow Workshops, которые помогли мне готовиться, - поделился секретами Ильдар Гайнуллин.

В среднем один день подготовки к международной олимпиаде по информатике может длиться 8 часов: пятичасовой раунд соревнования (контест), три часа на разбор задач и их дорешивание. Конечно, такие тренировки случаются не каждый день, но могут быть 2-3 раза в неделю.

- Для тех, кто только начинает свой путь в олимпиадной информатике сначала стоит выйти на некоторый достаточный уровень, когда понятно, о чем вообще идет речь, узнать начала теории и прорешать простые и типовые задачи, это можно сделать самостоятельно. Потом надо начинать посещать выездные летние и зимние школы, знакомиться с единомышленниками. В нынешней ситуации тем, кто в начале пути, легче, потому что можно нарабатывать базовые навыки дома. А как пандемия закончится, надо нацелиться на успех, ездить и общаться, - советует председатель Центральной предметной методической комиссии по информатике, доцент Университета ИТМО, лауреат премии президента России в области образования Андрей Станкевич.