Минздрав снова уменьшает объем тары для спиртосодержащих настоек

Настойка боярышника и валерианы будет продаваться в бутылочках объемом не более 25 мл, экстракт элеутерококка - до 50 мл, настойки сборов лекарственных растений - до 100 мл. Проект приказа министерства здравоохранения опубликован на портале правительственных актов, общественное обсуждение продлится до 3 июля.

Речь идет о проекте приказа "Об утверждении перечня лекарственных препаратов для медицинского применения, в отношении которых устанавливаются требования к объему тары, упаковке и комплектности". Это сделано в рамках реализации механизма "регуляторной гильотины", говорится в пояснительной записке к документу.

Регулятор выделил несколько лекарственных форм спиртосодержащих препаратов: настойки, капли для приема внутрь, растворы, экстракты, бальзамы, эликсиры из растительного сырья. Документ также определяет, какие из них могут разливаться производителем в тару не более 25 мл, какие - не более 50 мл, а какие - до 100 мл. Наиболее популярные у населения жидкости, например, настойка боярышника, включены в самую строгую первую категорию, менее "вкусные" настойки можно будет продавать и в более объемной расфасовке.

Дискуссия по поводу возможных мер против нелекарственного использования спиртосодержащих аптечных препаратов продолжается уже несколько лет. Министерство не согласилось на радикальные меры - изъятие подобных лекарственных настоек из обращения - поскольку они востребованы большой частью населения, в основном пожилыми и небогатыми людьми, привыкшими использовать "капли". Мелкая фасовка - это компромиссный вариант, который, как считают в министерстве, поможет снизить масштабы потребления спиртосодержащих настоек не для лечения, а в качестве алкоголя.