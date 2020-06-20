На портале госуслуг запущен суперсервис "Поступление в вуз онлайн", с помощью которого абитуриенты могут подать документы в российские государственные вузы без личного посещения приемных комиссий. Об этом сообщило Минкомсвязи на своем официальном сайте.

"В рамках суперсервиса пользователю портала оказывается сразу несколько услуг, и происходит это незаметно для самого гражданина, который избавлен от необходимости посещать вуз несколько раз. Особенно это актуально сейчас, в посткарантинный период", - отметил замглавы Минкомсвязи России Олег Качанов.

Для получения доступа к услугам суперсервиса необходимо зарегистрироваться на портале госуслуг. Пользователь сервиса может:

- выбрать вузы для поступления;

- направить заявление о зачислении с приложением необходимых документов;

- узнать о датах дополнительных вступительных испытаний;

- отслеживать свое место в конкурсных списках;

- управлять согласием на зачисление;

- внести изменения в заявление;

- узнать о зачислении, получив уведомление от вуза.

Чтобы подать через суперсервис документы в вуз, нужно заполнить заявление о приеме и приложить необходимые документы (копии аттестата об окончании школы, дипломов, свидетельств, подтверждающих индивидуальные достижения, которые учитываются при поступлении). Их можно отсканировать или сфотографировать. Оригинал аттестата в 2020 году для поступления в вуз не нужен. Его необходимо будет представить только после зачисления в вуз. Сделать это нужно в течение первого года обучения.

Также в 2020 году документы в вузы можно подать, не дожидаясь результатов ЕГЭ. Результаты экзаменов будут переданы туда автоматически. Если абитуриент сдавал ЕГЭ в предыдущие годы, он может указать это в заявлении. При зачислении в вуз абитуриенту придет оповещение от портала Госуслуг на электронную почту или в личный кабинет. Постепенно к суперсервису подключатся 54 российских вуза.