Новак: Экономически и инвестиционно "Северный поток-2" готов

Ранее об экономической и инвестиционной готовности "Северного потока-2" заявила компания-оператор газопровода Nord Stream 2 AG, в свете несогласия с решением Федерального сетевого агентства ФРГ вывести газопровод из под действия обновленной газовой директивы ЕС. Компания настаивает, что трубопровод завершен с точки зрения экономической функциональности и в него сделаны безвозвратные инвестиции в несколько миллиардов евро. Nord Stream 2 AG 15 июня подала апелляцию в Верховный региональный суд Дюссельдорфа на решение немецкого регулятора.

Строительство "Северного потока-2" пришлось остановить в конце прошлого года из-за санкций США против российских морских газопроводов в Европу. На сегодняшний день уложено более 2 300 км труб "Северного потока-2" из примерно 2 460 км, то есть 94% от общей его протяженности.

Достроить газопровод могут российские суда, находящиеся сейчас в немецком порту Маркан - трубоукладчик "Академик Черский" и трубоукладочная баржа "Фортуна", после получения всех необходимых разрешений от Дании.