Новак: В среднем цена Urals в этом году составит 35 долларов за баррель

Министр подчеркнул, что в его ведомстве надеются на выход на докризисный уровень потребления нефти в мире уже в 2021 году, но не исключают, что на это может потребоваться больше времени, два-три года.

Также Александр Новак отметил, что не видит необходимости в углублении степени сокращения добычи нефти ОПЕК+. По его словам, все страны сейчас довольно точно выполняют условия сделки ОПЕК+.

Страны, участвующие в сделке ОПЕК+, 6 июня продлили действующие условия сокращения добычи нефти в 9,7 млн баррелей в сутки до конца июля. Наибольшие квоты сокращения у России и Саудовской Аравии, они снижают производство с номинального значения 11 млн баррелей в сутки до 8,5 млн баррелей в сутки, каждая.