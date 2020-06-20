Онкологи рассказали, какой образ жизни повышает риск умереть от рака

На риск смерти от рака значительное влияние оказывает образ жизни взрослого человека. Американские ученые выяснили, что недостаток движения может оказаться одной из причин развития онкозаболеваний с летальным исходом.

Как пишет JAMA Oncology, сидячий образ жизни влияет, например, на развитие диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Но о его связи со смертностью от рака известно меньше. Чтобы устранить этот пробел, специалисты около пяти лет наблюдали за образом жизни 8002 американцев в возрасте от 45 лет и старше. Для этого участники исследования должны были носить акселерометр, с помощью которого отслеживалась их физическая активность.

С учетом возраста и пола участников, риск умереть от онкологических заболеваний при малоподвижном образе жизни возрастал на 82% по сравнению даже с небольшой физической активностью. Кроме того, риск появления такого рода заболеваний снижался на 8% при ежедневных упражнениях, например, ходьбе. За время наблюдений, отмечается в работе, от рака умерли 268 человек или 3,3% всех участников.

"Результаты этого исследования показывают, что меньшее время сидячего образа жизни и большее время физической активности могут снизить риск смерти от рака", - говорится в публикации.

Также отмечается, что полученные данные подтверждают необходимость большей физической активности для достижения долголетия.