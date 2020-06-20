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20.06.2020 11:42
Рубрика: Общество

Онкологи рассказали, какой образ жизни повышает риск умереть от рака

Текст: Михаил Русин

На риск смерти от рака значительное влияние оказывает образ жизни взрослого человека. Американские ученые выяснили, что недостаток движения может оказаться одной из причин развития онкозаболеваний с летальным исходом.

Как пишет JAMA Oncology, сидячий образ жизни влияет, например, на развитие диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Но о его связи со смертностью от рака известно меньше. Чтобы устранить этот пробел, специалисты около пяти лет наблюдали за образом жизни 8002 американцев в возрасте от 45 лет и старше. Для этого участники исследования должны были носить акселерометр, с помощью которого отслеживалась их физическая активность.

Фото: iStock
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С учетом возраста и пола участников, риск умереть от онкологических заболеваний при малоподвижном образе жизни возрастал на 82% по сравнению даже с небольшой физической активностью. Кроме того, риск появления такого рода заболеваний снижался на 8% при ежедневных упражнениях, например, ходьбе. За время наблюдений, отмечается в работе, от рака умерли 268 человек или 3,3% всех участников.

"Результаты этого исследования показывают, что меньшее время сидячего образа жизни и большее время физической активности могут снизить риск смерти от рака", - говорится в публикации.

Также отмечается, что полученные данные подтверждают необходимость большей физической активности для достижения долголетия.

Общество Наука Общество Здоровье Онкология: как победить рак

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