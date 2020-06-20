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20.06.2020 07:30
Рубрика: В мире

"СССР заплатил в войне более высокую цену, чем любая другая страна"

Текст: Нива Миракян (Рим)
Общественные деятели Италии прокомментировали статью президента России Владимира Путина, посвященную 75-летию окончания Второй мировой войны, которая была опубликована сегодня "Российской газетой" и американским журналом National Interest за несколько дней до торжеств и военного парада по случаю этой даты в Москве.
Фото: ТАСС Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

Эрнесто Ферленги, Сопредседатель российско-итальянского Форума - диалога по линии гражданских обществ:

- Вторая мировая война - один из самых трагических периодов в истории человечества, оставивших свой след на судьбах десятков миллионов семей по всему миру. Гибель людей, искалеченные жизни целых поколений не могут быть оправданы никакой идеологией.

Фото: Михаил Воскресенский/ РИА Новости
Александр Рар: Статья Владимира Путина - призыв к Западу не играть с историей

Самой крупной ошибкой Европы стало то, что страны Запада не сумели правильно интерпретировать признаки растущего на континенте явления, которое привело к зарождению нацизма. На мой взгляд, иллюзии по поводу нацистского режима и неспособность принятия некоторыми европейскими странами своевременных решений по сдерживанию Гитлера, привели к необратимым последствиям.

Реакция президента Путина на резолюцию Европейского парламента от 19 сентября 2019 года и на высказывания, все чаще звучащие в Европе, приравнивающие Советский Союз к нацизму, весьма понятна и объяснима. Нельзя сравнивать роль нацизма и СССР в событиях, предшествовавших и сопровождавших войну. Роль Советского Союза состояла в том, чтобы защищать и препятствовать росту нацисткой угрозы в мире. При этом важно понимать, что СССР заплатил жизнями десятка миллионов своих граждан более высокую цену, чем любая другая страна.

В своей статье президент Путин говорит не только о событиях прошлого, но и делится взглядом касательно того, как избежать повторения подобных ошибок в будущем. Я считаю, что инициатива по созыву саммита "ядерной пятерки" - прогрессивная и важная идея. В сегодняшнем мире нам, как никогда прежде, необходима координация и совместный подход к решению глобальных проблем. Важен открытый и честный диалог.

Фото: DAMIEN MEYER / AFP
Le Figaro: Путин о попытках Запада пересмотреть итоги Второй мировой войны

Самоотверженность, патриотизм, любовь к родине, все то, о чем пишет Владимир Владимирович Путин в своей статье - фундаментальные характеристики граждан России. Эти черты присущи и итальянскому народу. Сегодня, в эпоху COVID-19, мы бок о бок боремся с общим врагом и, я не сомневаюсь, что успех возможен только лишь благодаря совместным действиям и взаимовыручке. А последствия пандемии могло бы стать ключевым вопросом в повестке саммита "ядерной пятерки"".

Энрико Винья, общественный деятель, писатель, автор книги "Великая Отечественная война. Ее история, ее ценности. 9 мая и "Бессмертный полк"":

- В этой статье президент России Владимир Путин вновь решил сделать акцент и узаконить исторические, а также культурные, духовные корни русского народа и сегодняшней России, которые глубоко закреплены в его собственной истории освобождения, сопротивления, в недопущении любых злоупотреблений и в отказе от подчинения на собственной территории.

Фото: facebook.com/max.perelstein
В Израиле оценили статью Путина о Второй мировой войне

Я считаю эту твердость, неоднократно подтвержденную публично, аспектом не только важным, но и фундаментальным, по меньшей мере, по двум причинам. Во-первых, подобный посыл напрямую связан с защитой исторической памяти своей страны. Во-вторых, речь идет о послании новым поколениям, которым предстоит еще сформироваться, и которые будут лидерами страны в будущем. На этой взгляд, в том числе благодаря этой статье, в них будут заложены положительные этические ценности, они будут прогрессивными и свободными людьми.

История прошлого века и последних лет должна послужить для всех нас уроком. Полагаю, именно это хотел донести до мира президент России посредством своих четких и емких заявлений, касающихся попыток переписать историю, которая является первым шагом к появлению новых форм нацизма и фашизма в Европе и в мире. Благодаря подобным заявлениям Путин, который, несомненно, является уважаемым государственным деятелем в России и в мире, выступает на этот раз также в качестве лидера, инициировавшего общее историческое, политическое, духовное и культурное развитие.

В мире Европа Италия Вторая мировая война Статья Владимира Путина о Второй мировой войне

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