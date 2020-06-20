Эрнесто Ферленги, Сопредседатель российско-итальянского Форума - диалога по линии гражданских обществ:

- Вторая мировая война - один из самых трагических периодов в истории человечества, оставивших свой след на судьбах десятков миллионов семей по всему миру. Гибель людей, искалеченные жизни целых поколений не могут быть оправданы никакой идеологией.

Самой крупной ошибкой Европы стало то, что страны Запада не сумели правильно интерпретировать признаки растущего на континенте явления, которое привело к зарождению нацизма. На мой взгляд, иллюзии по поводу нацистского режима и неспособность принятия некоторыми европейскими странами своевременных решений по сдерживанию Гитлера, привели к необратимым последствиям.

Реакция президента Путина на резолюцию Европейского парламента от 19 сентября 2019 года и на высказывания, все чаще звучащие в Европе, приравнивающие Советский Союз к нацизму, весьма понятна и объяснима. Нельзя сравнивать роль нацизма и СССР в событиях, предшествовавших и сопровождавших войну. Роль Советского Союза состояла в том, чтобы защищать и препятствовать росту нацисткой угрозы в мире. При этом важно понимать, что СССР заплатил жизнями десятка миллионов своих граждан более высокую цену, чем любая другая страна.

В своей статье президент Путин говорит не только о событиях прошлого, но и делится взглядом касательно того, как избежать повторения подобных ошибок в будущем. Я считаю, что инициатива по созыву саммита "ядерной пятерки" - прогрессивная и важная идея. В сегодняшнем мире нам, как никогда прежде, необходима координация и совместный подход к решению глобальных проблем. Важен открытый и честный диалог.

Самоотверженность, патриотизм, любовь к родине, все то, о чем пишет Владимир Владимирович Путин в своей статье - фундаментальные характеристики граждан России. Эти черты присущи и итальянскому народу. Сегодня, в эпоху COVID-19, мы бок о бок боремся с общим врагом и, я не сомневаюсь, что успех возможен только лишь благодаря совместным действиям и взаимовыручке. А последствия пандемии могло бы стать ключевым вопросом в повестке саммита "ядерной пятерки"".

Энрико Винья, общественный деятель, писатель, автор книги "Великая Отечественная война. Ее история, ее ценности. 9 мая и "Бессмертный полк"":

- В этой статье президент России Владимир Путин вновь решил сделать акцент и узаконить исторические, а также культурные, духовные корни русского народа и сегодняшней России, которые глубоко закреплены в его собственной истории освобождения, сопротивления, в недопущении любых злоупотреблений и в отказе от подчинения на собственной территории.

Я считаю эту твердость, неоднократно подтвержденную публично, аспектом не только важным, но и фундаментальным, по меньшей мере, по двум причинам. Во-первых, подобный посыл напрямую связан с защитой исторической памяти своей страны. Во-вторых, речь идет о послании новым поколениям, которым предстоит еще сформироваться, и которые будут лидерами страны в будущем. На этой взгляд, в том числе благодаря этой статье, в них будут заложены положительные этические ценности, они будут прогрессивными и свободными людьми.

История прошлого века и последних лет должна послужить для всех нас уроком. Полагаю, именно это хотел донести до мира президент России посредством своих четких и емких заявлений, касающихся попыток переписать историю, которая является первым шагом к появлению новых форм нацизма и фашизма в Европе и в мире. Благодаря подобным заявлениям Путин, который, несомненно, является уважаемым государственным деятелем в России и в мире, выступает на этот раз также в качестве лидера, инициировавшего общее историческое, политическое, духовное и культурное развитие.