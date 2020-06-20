Опубликован график вывозных рейсов для россиян до 1 июля

Минкомсвязь РФ обновила график вывозных авиарейсов с 20 июня по первое июля. Всего, по данным министерства, запланировано 32 рейса.

Так, в субботу, 20 июня, состоятся рейсы Ош - Москва, Хошимин - Екатеринбург - Москва, Ташкент - Казань. На воскресенье запланированы полеты из Бишкека, Кишинева и Белграда в Москву, из Ташкента в Екатеринбург. В понедельник, 22 июня, состоятся пять рейсов, пишет ТАСС. Из Пхукета и Бангкока россияне будут доставлены в Новосибирск, Москву и Санкт-Петербург. Вернутся также в столицу соотечественники, находящие в Ларнаке и Тель-Авиве, а из Душанбе будут организованы полеты в Новосибирск и Екатеринбург.

Рейс из Тегерана в Москву состоится 23 июня. В этот же день россияне прибудут из Ташкента в Петербург, из Еревана в Калугу и Воронеж. На 24 июня запланированы вывозные рейсы из Гонконга во Владивосток и из Еревана в Ростов-на-Дону. На 25 июня - в Москву из Душанбе, а на 26 - из Барселоны, Парижа и Лондона, а также рейсы Бишкек - Петербург и Душанбе - Казань.

Из Оша в Москву россияне также смогут вернуться 27 июня. На следующий день - в столицу из Бишкека и Нью-Йорка. 30 июня будут организованы полеты в Москву из Каракаса, Кито и Сан-Хосе и рейс Душанбе - Новосибирск. Первого июля запланирован рейс Душанбе - Москва.