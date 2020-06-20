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20.06.2020 10:15
Рубрика: Общество

Пенсионерам разрешили продлить электронные больничные

Текст: Татьяна Замахина
Работающие пенсионеры, соблюдающие самоизоляцию, смогут продлить электронные больничные. Постановление об этом утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Это касается граждан старше 65 лет - при условии, что перехода на удаленную работу не было. Еще одно условие - работающий пенсионер не отправлен в отпуск.

Такие граждане смогут продлить электронные больничные. Конкретнее, им оформят новый больничный сроком действия с 15 июня до официального окончания режима самоизоляции в их регионе. Так что правила актуальны для тех регионов, где продолжает действовать режим ограничений.

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
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- Новые электронные больничные, как и предыдущие, оплачиваются за счет средств Фонда социального страхования напрямую работнику за весь период в течение семи календарных дней со дня оформления больничного, - отметили в пресс-службе кабмина.

Также отмечается, что листки нетрудоспособности будут выдаваться на основе данных, которые работодатели в электронном виде направляют в указанный фонд. А гражданам не нужно предоставлять дополнительные сведения или документы.

Пособие по временной нетрудоспособности в связи с карантином пенсионеру рассчитают по общим правилам. Если стаж - более восьми лет, то дни, проведенные на больничном, оплачиваются в 100-процентном размере. Для расчета берется заработок за два года, но при этом ограничением является показатель в 69961,65 рубля в месяц.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 15 июня нынешнего года.

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