Перед смертью автор хита "На заре" записывал новые песни с участником "Голоса"

Клавишник, и необычайно деятельный, талантливый и ранимый человек, Олег Парастаев ушел из жизни в 61 год. Сообщение об этом появилось на его социальной странице ВКонтакте: "Сегодня ранним утром ушёл из жизни Олег Парастаев, советский и русский музыкант и композитор, а также любящий отец и муж. Выражаем соболезнования всем родным, близким и друзьям Олега! Дата и время панихиды будут сообщены позднее для всех желающих попрощаться"…

Кроме хита "На заре", Олег Парастаев написал для "Альянса" - легендарной группы русского рока 80-90-х - множество и других замечательных песен: "Дайте огня", "Фальстарт", "Порабощенные трудом"… Он играл в ней с 1986 года, вывел на арены стадионов СССР (от Москвы до Вильнюса), а написав все эти хиты, ушел на пике славы "Альянса". Причиной тогда стали разногласия с певцом и гитаристом Игорем Журавлевым. Как всегда - не обошлось без прекрасной и мудрой женщины.

Да, это "разногласие" было очень красивым - молодая певица Инна Желанная, которая увлекла "Альянс" в сторону этнической, мелодичной и драматичной фолк-музыки. Именно с ней группа записала свой третий альбом "Альянс- III. Сделано в белом", материал которого очень понравился и легендарному английскому музыканту Питеру Габриэлу. Экс-вокалист Genesis вскоре чуть по-новому спродюсировал песни с альбома "Сделано в белом": "На Восток", "Дальше, дальше", "Смерти нет" и другие.

Культовый англичанин выпустил на своем рекорд-лейбле Real World первый альбом Инны Желанной. Релиз имел локальный успех в Европе, который артисты, впрочем, не особенно стремились развивать. Ведь Инна была сколь красива, столь и независима, самодостаточна и предпочитала лично выбирать музыкантов, с которыми хотела работать.

Вместе с Игорем и чуть обновленным составом "Альянса" Желанная давала совместные концерты. Они пели поровну и по очереди. Сет-лист сменился и не всем поклонникам "Альянса" это пришлось по вкусу, к тому же у фолк-рока и аудитория неизмеримо меньшая, чем у электронной, жесткой нео-романтики. Стиля, в котором группа играла до ухода из состава Олега Парастаева…

Доходило до казусов. На одном из аншлаговых концертов 1988 года "Альянс" выступал в соседнем отделении с группой Константина Никольского. "Малая арена Лужники" была переполнена. Концерт вел Александр Градский, который в концовке тоже пел несколько песен. А пока принимал записки зрителей с вопросами.

В одной из них мэтра иронично спросили: "А зачем гитаристу гитара?!" В самом деле - тот задавали электронные клавиши и барабаны, да ритм-гитара Константина Баранова. А гитара Игоря Журавлева большую часть концерта беззвучно висела у него на ремне, больше для антуража. Градский задумался, долго молчал, а потом все-таки ответил: "Не знаю. Ну, наверное для того, чтобы играть…"

В общем, не случайно, певец Игорь Журавлев и автор главных хитов, клавишник Олег Парастаев, расстались. У каждого были собственные амбиции, различный взгляд на музыку. Фронтмен остался в группе (и стал много играть на гитаре!), а основной хит-мейкер - ушел. Но без "Альянса" не пропал. Парастаев всегда был натурой деятельной, творческой, неугомонной.

И уже вскоре он вывел на сцену новый проект - трио под названием "Новая русская группа", с солистом Сергеем Быковым. "НРГ" (который порой называли и "Новой романтической группой") играли не рок, а синти-поп и new wave с акцентом на красивые мелодии, некую возвышенность чувств и не нарочитую танцевальность. Была в звучании и некая приторность, отстраненность от бытовой суеты и манерность интонаций…

Но девушкам нравились и солист и столь изящные, немного лакированные и гламурные мелодии. Тем более, что Олег Парастаев снова быстро сочинил стопроцентный хит - "Время зовет меня"… А затем еще один - "Проснись".

"Проснулась" даже Алла Пугачева, которая пригласила "НРГ" спеть на своих "Рождественских встречах" в СК "Олимпийский". Причем этот столичный концерт был показан по главному телеканалу страны. И, как говорится, наутро "НРГ" были знаменитыми…

Начались гастроли по стране, аншлаги (которых уже не было у "Альянса"). А Алла Пугачева оценила не только голос, но и внешность, музыкальность и стильность солиста. Именно с Сергеем Быковым, на кстати, танцует в своем клипе "Молодой человек, пригласите танцевать"… А "НРГ" продолжали собирать аншлаги по стране, выступая от "Театра Аллы Пугачевой". Хиты крутили на радио.

Меж тем, Парастаев изготовил уже и следующую порцию хитов. Их записали для альбома "Полтора" (чуть раньше вышла виниловая пластинка, одну сторону которой занимали песни в исполнения "Альянса", а вторую - "НРГ", понятно, что автором всех был Парастаев). Но страна вступила в непростой период истории, начиналась пора приватизаций и перемен в экономике, многое растаскивали в разные стороны. И мастер-тейп на ВФГ "Мелодия" куда-то исчез. Диск в итоге не вышел, да лейбл, кажется, его особо и не искал… И Олег Парастаев разочаровался, расстроился…

Солист Сергей Быков в то время уже успешно занимался бизнесом. А гитарист|клавишник Дмитрий Осетров иногда выступал и сольно. Под своей второй фамилией Гинзбург. Один такой его концерт закончился весьма печально. На него купили билеты поклонники "русского шансона", ведь и в этом стиле был солист с такой фамилией…

Стали возмущаться, что им играют "совсем не блатняк", сотрясали в воздухе кулаками. В общем, мало кто после такого происшествия сразу бы согласился выйти на сцену…

Из-за всех несчастий и потрясений, свалившихся почти одновременно, "Новая русская группа" вскоре распалась. А Олег Парастаев разочаровавшись в творчестве и происходящем в его жизни, на долгие семь лет ушел из музыки…

"Вынырнул" он вновь только в 1998 году. Приехал на модную радиостанцию, где обозреватель "РГ" тогда работал ведущим. Привез с собой кассету. Вскоре мы вышли в эфир. А на той ленте, кстати, было несколько новых версий песни "На заре", еще несколько треков, в которых Олег пытался петь и сам… Да, талантов у него было много. Но только не вокальный. Еще одну попытку Парастаев сделал в 2001 году и мы все вместе слушали его новые треки уже в редакции газеты "Сегодня". Там тоже не было хитов и новых открытий.

Кажется, он и сам это чувствовал. У музыканта начался очередной непростой период поисков, сомнений, смятений и разочарований. Уже в "нулевые" годы Парастаев и Журавлев то общались, обсуждали возобновление сотрудничества. А потом вновь расходились в разные стороны - далеко и надолго.

Но в 2019 году "Альянс" все-таки собрался в "золотом составе", вернулся басист Андрей Туманов, в отличной форме был Олег Парастаев. Вместе выпустили альбом "Хочу летать!", разный по настроению, материалу, аранжировкам… Музыкальные критики назвали его "лоскутным"… Хвалили его редко.

Парастаев и Журавлев снова спорили, а потом вновь расстались. Как оказалось, уже навсегда. И чуть больше полугода назад Олег Заурович собрал свой очередной проект - "На заре 2020", уже с вокалистом Сергеем Арутюновым (сыном Николая Арутюнова из "Лиги блюза"), запомнившимся зрителям по проекту Первого канала "Голос. Перезагрузка".

Начали записывать альбом. Шесть новых песен Олег Парастаев сочинил сам. Еще шесть треков - разные версии "На заре", но с вокалом Арутюнова, а еще четыре - авторства самого нового солиста. Была сделана попытка краудфандинга на портале "Планета". Деньги находились не быстро...

Но планам Парастаева, после всех хлопот, бед и творческих споров с Журавлевым, выпустить тот диск, о котором он всегда так и мечтал, увы, не суждено было сбыться…

Кстати

"На заре" - одна из самых популярных песен в русском роке. Кавер-версии на нее делали московская гранж-группа "Мэд Дог", краснодарцы Antenn MC, Ренарс Кауперс из Brainstorm, Монеточка и другие. Но брать так высокие ноты, как Игорь Журавлев в 1987 году, все-таки не удалось никому…