Песков назвал потенциально опасной ситуацию с урегулированием конфликта на Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил сегодняшнее положение с урегулированием конфликта в Донбассе.

"Если говорить о Минском комплексе мер, ситуация потенциально очень опасная", - ​​​заявил представитель Кремля в эфире "Первого канала".

Контактная группа активно пытается нащупать точки соприкосновения. "Где-то удается сближать позиции, где-то нет", - констатировал Песков.

В Москве обеспокоены тем, что все чаще звучат слова о необязательности или невозможности выполнения Минских договоренностей. И если это будет дальше звучать чаще и принимать форму официальных заявлений, то, конечно, это будет заводить ситуацию в тупик, сказал пресс-секретарь президента.

Но другого фундамента для работы на украинском направлении нет, заключил Песков.