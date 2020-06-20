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20.06.2020 17:17
Рубрика: Власть

Песков назвал потенциально опасной ситуацию с урегулированием конфликта на Украине

Текст: Кира Латухина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил сегодняшнее положение с урегулированием конфликта в Донбассе.

"Если говорить о Минском комплексе мер, ситуация потенциально очень опасная", - ​​​заявил представитель Кремля в эфире "Первого канала".

Фото: Александр Щербак/ТАСС
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Контактная группа активно пытается нащупать точки соприкосновения. "Где-то удается сближать позиции, где-то нет", - констатировал Песков.

В Москве обеспокоены тем, что все чаще звучат слова о необязательности или невозможности выполнения Минских договоренностей. И если это будет дальше звучать чаще и принимать форму официальных заявлений, то, конечно, это будет заводить ситуацию в тупик, сказал пресс-секретарь президента.

Но другого фундамента для работы на украинском направлении нет, заключил Песков.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Администрация Президента Переговоры по урегулированию конфликта на Украине

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