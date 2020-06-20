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20.06.2020 17:23
Рубрика: Власть

Песков рассказал о непредсказуемости "некоторых шагов Вашингтона"

Непредсказуемость многих политических шагов США вызывает беспокойство Москвы и других мировых столиц, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, при ведении межгосударственных дел "к такому не привыкли".

"Растущая доля непредсказуемости в некоторых шагах Вашингтона я является поводом для беспокойства во многих мировых столицах, в том числе и в Москве​​, - заявил Песков в эфире Первого канала. - Сейчас это уже приобретает форму тенденции. И, конечно, это не то, к чему привыкли мировые столицы при ведении межгосударственных дел",.

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Пресс-секретарь российского президента указал на важность герметичности процесса переговоров по важнейшим для всех сторон вопросам. Дипломатия - не газетное явление, подчеркнул он.

"Это не совсем явление, где месседжи передаются через социальные сети, - сказал Песков- И по многим наиболее чувствительным областям, таким, к которым относится и тема стратстабильности, подобный диалог не терпит шума. Результативность этого диалога зависит от герметичности процесса переговоров. Здесь герметичность существенно страдает".

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