Песков рассказал об антителах России к давлению извне

У России сформировался иммунитет к информационному давлению из-за границы. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в программе "Большая игра" на Первом канале.

"Поскольку мы уже приобрели определенный иммунитет с активными антителами, уже научились противодействовать этим информационным кампаниям, то поэтому я бы не сказал, что это такое сильное давление, которое доставляет нам сильный дискомфорт", - заявил представитель Кремля.

Весь мир стал ареной "разновекторных оголтелых информационных кампаний", причем не только вокруг России, также заметил Песков. И информационное давление есть и будет, но дискомфорта оно уже не доставляет, заключил он.