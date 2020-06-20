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20.06.2020 17:49
Рубрика: Власть

Песков: В Кремле обеспокоены ситуацией на границе Индии и Китая

Ситуация на границе Китая и Индии вызывает обеспокоенность в Кремле, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, в Москве рассчитывают, что обе страны проявят мудрость и самостоятельно смогут избежать обострений. Об этом пресс-секретарь главы государства рассказал в эфире на Первом канале.

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"События, которые произошли на китайско-индийской границе, безусловно, вызывают обеспокоенность, потому что и Индия, и Китай являются нашими очень близкими союзниками и странами, с которыми нас действительно соединяют отношения взаимного уважения, очень развитого экономического взаимодействия в самых различных областях​​​, констатировал Песков. - Поэтому, конечно, мы обеспокоены этим инцидентом".

Он также выразил надежду, что власти обеих стран "проявят дипломатическую и политическую мудрость, с тем чтобы самостоятельно, без вмешательства каких-либо государств, найти такие формулировки, которые позволят в дальнейшем избежать таких обострений".

По словам Пескова, Москва всегда готова предложить свои услуги и помощь в урегулировании сложных конфликтных ситуаций "между странами, которые являются ее партнерами".

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