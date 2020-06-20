Посол России в США рассказал о реакции Госдепа на статью Путина

В Госдепартаменте заинтересовались предложением Москвы относительно саммита "ядерной пятерки", которое было изложено президентом РФ Владимиром Путиным в статье по случая 75-летия окончания Второй мировой войны, заявил РИА Новости посол России в США Анатолий Антонов.

По словам дипломата, диппредставительство подключилось к тиражированию статьи, которая была направлена в Госдеп, ведущие неправительственные организации, посольства стран Западной Европы и СНГ. "Публикация вызвала значительный интерес, особенно в части предстоящего саммита постоянных членов Совбеза ООН", - подчеркнул Антонов. Нужно время, чтобы детально проанализировать статью и посмотреть, как можно использовать предлагаемые подходы в современной жизни, отреагировали в Госдепе.

Антонов указал, что у российской стороны к США накопились вопросы относительно изменения архитектуры стратегической безопасности. Москву не может не беспокоить выход США из договоров по ПРО, РСМД и открытому небу. "Нам предлагается концепция соперничества великих держав. По сути, речь идет о гонке вооружений. Мы хотели бы избежать такого развития событий", - заключил посол РФ в США.