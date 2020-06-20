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20.06.2020 14:42
Рубрика: Власть

Президент поблагодарил медиков за самоотверженный труд

Текст: Ксения Воронцова
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил медиков за самоотверженный труд и подчеркнул, что в период серьезных испытаний они мужественно выполняют свой долг.
Фото: Алексей Никольский/РИА Новости Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

"От всей души поздравляю вас, всех, кто сегодня собрался на нашей встрече, и всех медицинских работников страны - с наступающим профессиональным праздником. Хотел бы пожелать вам счастья, здоровья и, конечно, поблагодарить за самоотверженный труд", - сказал президент на встрече с медработниками в формате видеоконференции.

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
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Глава государства отметил, что в период серьезных испытаний медицинские работники достойно, мужественно выполняют свой долг. Они, по словам Владимира Путина, вылечили, спасли буквально сотни наших граждан и не только тех, кто столкнулся с коронавирусом.

"Я без всякого преувеличения хочу сказать: мы искренне гордимся, восхищаемся вашим поведением, вашим профессиональным подвигом. Он помог каждому из нас полнее осознать, прочувствовать истинную ценность жизни и значение того дела, которому вы посвятили свою жизнь, подлинное нравственное величие и профессиональную сложность вашего труда", - заявил президент.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент

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