Приехавшая с Украины 92-летняя труженица тыла получила паспорт РФ

Анна Васильевна Масалевич, приехавшая в Россию пять лет назад, стала российской гражданкой.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, как сотрудники полиции помогли получить российское гражданство в ускоренном порядке ветерану Великой Отечественной войны, переехавшей с Украины в Нижегородскую область.

Торжественную церемонию вручения паспорта гражданина Российской Федерации труженице тыла Анне Васильевне Масалевич сотрудники полиции организовали в преддверии памятной даты - 24 июня, когда 75 лет назад в Москве впервые состоялся Парад Победы.

Анна Васильевна родилась 1 марта 1928 года в селе Корнеевка Запорожской области Украины. В 1943 году после освобождения Запорожья от немецко-фашистских оккупантов, она помогала охранять военнопленных. Затем трудилась на восстановлении заводов и фабрик. Почти 40 лет работала на шахтах Донецкой области. Имеет государственные награды.

Ирина Волк рассказала, что дочь ветерана проживает в России с 1978 года. Мечта воссоединиться с ее семьей не отпускала Анну Васильевну долгие годы. Чтобы получить гражданство России, женщина обратилась за помощью в городское подразделение по вопросам миграции. Сотрудники ОВМ ОМВД России по городу Бор помогли Анне Васильевне, которой недавно исполнилось 92 года, в кратчайшие сроки исполнить заветную мечту.

Пенсионерка приняла присягу гражданина Российской Федерации. С этим знаменательным и важным днем ее поздравил начальник ОВМ ОМВД России по города Бор подполковник полиции Александр Машиннов.

- Ветераны войны и труженики тыла - это люди невероятной силы духа, которым мы обязаны жизнью. Поддержать их в стремлении стать полноправными гражданами России - наша обязанность. Радостно на душе, что сегодня наша страна на одного замечательного человека стала богаче, - сказал офицер.

Сотрудники полиции пожелали Анне Васильевне Масалевич крепкого здоровья, благополучия и долгих лет жизни.