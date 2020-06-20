Прочитано в журнале Forbes: Путин дает Западу урок истории

Роджерс пишет, что, хотя российский президент вынужден был перенести Парад в ознаменование 75-летнего юбилея Победы над фашисткой Германией во Второй мировой войне, он не упустил возможность высказаться в адрес Запада. Парад перенесен на 24 июня - на ту дату, когда состоялся Парад Победы в 1945-м. Участие в том историческом параде приняли США и остальные союзники по антигитлеровской коалиции.

В этом году многое обстоит иначе, пишет автор статьи, и история стала последним полем битвы в информационной войне, которой является сегодня современная международная политика. Путина, как подчеркивает автор, не радует перспектива того, что роль его страны в разгроме нацизма может быть уменьшена или не получит должного уважения. Путин предостерегает от "оскорбления памяти" о роли Советского Союза в Победе.

Путин предупредил, что исторический ревизионизм, проявления которого наблюдаются сейчас на Западе, прежде всего - в отношении темы Второй мировой войны, опасен. Российский лидер, в частности, сослался на резолюцию Европейского парламента от сентября 2019 года, в которой, как он указал, напрямую обвинен СССР - вместе с нацистской Германией - в развязывании Второй мировой войны. Путин сделал ясный вывод: "Осквернять и оскорблять память - подло".

Почему спустя 75 лет после окончания войны, в совершенно ином мире, история Второй мировой по-прежнему воспринимается столь значительно? Главным ответом остается масштаб жертв, понесенных Советским Союзом. Как правило, число погибших в войне - как военных так и гражданских - традиционно определялось цифрой более 20 миллионов. В своей статье Владимир Путин называет цифру в 27 миллионов, добавляя при этом, что во Второй мировой войне погиб каждый седьмой гражданин Советского Союза, тогда как Британия потеряла одного из 127, а США - одного из 320 своих граждан.

Не слишком хорошо, когда в твите авторства Белого Дома, датированного 8 мая, роль и значение России упускаются из вида. В своей статье Путин сослался на записку, направленную премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем в сентябре 1944 года советскому лидеру Иосифу Сталину. Черчилль признал, что именно "русская армия вырвала кишки у немецкой военной машины".

Российский президент подчеркнул, что не намерен "инициировать новый виток международной информационной конфронтации в исторической сфере, который может привести страны и народы к ссоре". Он, безусловно, хочет поставить все на свои места. Победа над гитлеровской Германией стала триумфом - фактором, до сегодняшнего дня объединяющим страну.