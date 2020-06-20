Продать квартиру государству смогут застройщики в еще 10 регионах

Новые аукционы по выкупу квартир у застройщиков объявил ДОМ.РФ.

Они пройдут в еще 10 регионах - в Республике Башкортостан (на это в регионе направят 1,6 млрд рублей), Ставропольском крае (512,6 млн рублей), Новосибирской (почти 1,3 млрд рублей), Ростовской (почти 1,2 млрд рублей), Тюменской (899,4 млн рублей), Ярославской (354,3 млн рублей), Калужской (277,4 млн рублей) областях. В Липецкой, Смоленской и Ульяновской областях, где также объявлены аукционы, на это будет направлено по 200 млн рублей.

Всего на выкуп невостребованных квартир в этих 10 регионах направляется 6,7 млрд рублей.

В середине июня завершился прием заявок от строительных компаний на участие в первых аукционах. В Красноярском крае, где на выкуп квартир выделено более 1 млрд рублей, поступила одна заявка от девелоперов. В Воронежской области заявки подали три компании, здесь на эту меру поддержки застройщиков направлено более 646 млн рублей. До 24 июня ДОМ.РФ рассмотрит, соответствуют ли эти заявки критериям программы и, в случае соответствия, дополнительно запросит у застройщиков цены.

По словам гендиректора ДОМ.РФ Виталия Мутко, если по итогам аукциона в каком-то регионе не поступит заявок, это говорит о здоровом климате на региональном рынке строительства жилья.