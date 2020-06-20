Путин: Доплаты медикам за работу с COVID-19 сохранятся в июле и августе

Медики, борющиеся с коронавирусом, получат выплаты за особые условия работы в июле и августе, заявил президент России Владимир Путин.

В субботу, накануне Дня медицинского работника, он провел встречу с врачами в режиме видеоконференции.

Глава государства отметил, что благодаря усилиям всего общества, ответственности граждан и героической работе медиков эпидемия коронавируса начинает отступать, "но борьба с ней продолжается, риски и нагрузка на медработников по-прежнему высоки".

"Полагаю необходимым еще на два месяца - июль и август - сохранить все федеральные выплаты и региональные надбавки для медиков, которые продолжают работать с больными коронавирусом", - заявил Владимир Путин.

Напомним, для медиков, работающих с коронавирусом, установлены следующие надбавки: для врачей - 80 тысяч рублей в месяц, для среднего медперсонала и врачей скорой помощи - 50 тысяч рублей в месяц, для младшего медперсонала, фельдшеров, медсестнр и водителей машин "Скорой помощи" - 25 тысяч рублей в месяц.