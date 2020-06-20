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20.06.2020 14:43
Рубрика: Власть

Путин: Доплаты медикам за работу с COVID-19 сохранятся в июле и августе

Текст: Галина Мисливская
Медики, борющиеся с коронавирусом, получат выплаты за особые условия работы в июле и августе, заявил президент России Владимир Путин.

В субботу, накануне Дня медицинского работника, он провел встречу с врачами в режиме видеоконференции.

Глава государства отметил, что благодаря усилиям всего общества, ответственности граждан и героической работе медиков эпидемия коронавируса начинает отступать, "но борьба с ней продолжается, риски и нагрузка на медработников по-прежнему высоки".

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"Полагаю необходимым еще на два месяца - июль и август - сохранить все федеральные выплаты и региональные надбавки для медиков, которые продолжают работать с больными коронавирусом", - заявил Владимир Путин.

Напомним, для медиков, работающих с коронавирусом, установлены следующие надбавки: для врачей - 80 тысяч рублей в месяц, для среднего медперсонала и врачей скорой помощи - 50 тысяч рублей в месяц, для младшего медперсонала, фельдшеров, медсестнр и водителей машин "Скорой помощи" - 25 тысяч рублей в месяц.

Путин: Стимулирующие выплаты медикам не будут облагаться налогом

Текст: Галина Мисливская
Все выплаты медработникам за особые условия труда не будут облагаться налогом, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы приняли решение, что все выплаты за особые условия труда полностью освобождены от налога на доходы физических лиц, то есть положенные деньги медицинские работники должны получать в полном объеме, без налоговых удержаний, что называется, чистыми", - сказал он на встрече с медицинскими работниками, которая прошла в канун их профессионального праздника в режиме видеоконференции​​​.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Однако эти меры глава государства считает недостаточными. "Наряду с налогами нужно решить и такой чувствительный вопрос, как отпускные", - сказал он, добавив, что многим врачам пришлось отложить летние отпуска и поменять планы.

"Все дополнительные выплаты к зарплате должны быть в обязательном порядке учтены при расчете отпускных для медицинских работников, при этом независимо от того, когда специалист уйдет в отпуск", - заявил Владимир Путин.

Власть Работа власти Президент Пандемия коронавируса COVID-19

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