Путин назвал здравоохранение важнейшим приоритетом

Эпидемию коронавируса заставили отступить, удалось сберечь тысячи жизней и ответить на сложнейшие вызовы. Все это благодаря тому, что здравоохранение в стране работает как система, благодаря тому, что все силы "собрали в кулак", считает глава государства. И теперь нужно идти вперед, опираясь на полученный опыт, повышать надежность системы здравоохранения.

Президент подчеркнул важнейший вклад медиков в борьбу с коронавирусом. "В решении этой задачи участвовало все медицинское сообщество России", - сказал он на видеоконференции с медработниками, отметив их сплоченность и взаимовыручку.

Врачи из столичных городов, невзирая на обстоятельства и усталость, выезжают на помощь регионам; специалисты разных направлений взяли на себя существенную часть нагрузки своих коллег, которые лечили людей с коронавирусом, подчеркнул Владимир Путин.

"Мировой опыт с эпидемией показал, насколько важно, чтобы национальное здравоохранение работало именно как система", - подчеркнул президент. От скорой помощи до ведущих клиник. И в России такая система есть. Собрав все силы в кулак, эпидемию заставили отступить, не допустили критического роста смертности, паралича в работе медучреждений, как было за границей, констатировал глава государства.

"За короткий срок значительно продвинулись в лечении коронавируса, сберегли тысячи жизней. Словом, смогли достойно ответить на вызов колоссальной сложности", - оценил Путин. И все это было возможно потому, что у отечественного здравоохранения и медицинской науки есть как великие традиции, так и огромный потенциал, считает он.

Проблем в этой сфере очень много, но в начале 2000-х ключевым среди нацпроектов был направленный на развитие здравоохранения, заметил президент. Этот стратегический приоритет власти выдерживали несмотря ни на какие обстоятельства. И сейчас нужно идти вперед, опираясь на опыт, полученный в ходе борьбы с коронавирусом, указал Путин. При этом честно анализировать и достижения, и нерешенные вопросы.

Речь идет не только о готовности противостоять эпидемиям, но и в целом о повышении эффективности и надежности всей системы здравоохранения, пояснил глава государства. Предстоит серьезно улучшить состояние первичного звена, служб скорой помощи, укрепить кадры, на порядок повысить уровень современной диагностики и использовать широкую цифровизацию, работу искусственного интеллекта, перечислил он.

По всей России люди должны получить качественную медпомощь и жить долгой и здоровой жизнью, заключил президент. "Мы вас любим, ценим и будем поддерживать", - обратился Путин к медработникам и еще раз поздравил их с профессиональным праздником.