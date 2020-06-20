Путин призвал додавить коронавирус в регионах

В Москве эпидемия идет на спад, и нужно использовать столичный опыт, чтобы "задавить" коронавирус в регионах.

"Нам нужно додавить, задавить эту инфекцию в регионах, - заявил президент на видеосовещании с медиками. - Мы имеем в виду опыт Москвы и исходим из того, что это удастся сделать эффективно в самое ближайшее время".

"В Москве серьезно на спад все идет, а в некоторых регионах еще сохраняется в достаточно острой фазе", - констатировал Владимир Путин.

Президент подчеркнул важность мобильности системы здравоохранения и высокого уровня подготовки специалистов. Ситуацию удается проходить с наименьшими потерями, потому что широкая возможность использования коечного фонда позволяет на первых этапах болезни госпитализировать максимальное количество людей, сказал он.