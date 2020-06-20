Путин призвал провести работу по модернизации первичного звена в медицине

Президент России Владимир Путин призвал начать и довести до конца работу по улучшению качества работы первичного звена в системе здравоохранения с учетом того опыта, который был получен в период эпидемии коронавируса.

В ходе встречи с медиками в режиме видеоконференции в субботу, глава государства напомнил, что здравоохранение было в числе приоритетных национальных проектов еще в начале 2000-х годов. "Именно тогда в поликлиники и больницы стало поступать новое оборудование, новая техника, без которой, кстати говоря, и в период эпидемии было бы не обойтись", - отметил он. "Сейчас нам надо обязательно идти вперед, опираясь на тот опыт, который мы получили в том числе в ходе борьбы с коронавирусом", - подчеркнул президент.

"Прежде всего, предстоит серьезно улучшить состояние первичного звена - ФАПов, поликлиник и больниц, служб скорой и неотложной медицинской помощи, укрепить их кадровый состав. На порядок повысить доступность современной диагностики заболеваний", - заявил Владимир Путин. Он также считает необходимым обеспечить широкую цифровизацию сферы здравоохранения с использованием технологий искусственного интеллекта в работе медучреждений на всех уровнях.

Эта работа, хоть ее и пришлось отложить из-за эпидемии коронавируса, "обязательно будет начата и доведена до конца", подчеркнул Путин.

При этом президент указал, что это предстоит сделать не в отдельных городах и населенных пунктах, а по всей России. "Чтобы люди везде могли получить качественную медицинскую помощь, жили долгой и здоровой жизнью, а медицинские работники трудились в современных условиях, применяли самое передовое оборудование могли постоянно повышать свою квалификацию", заявил глава государства.

Ранее в ходе встречи президента с медиками вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что программа модернизации первичного звена была отложена из-за начала распространения коронавирусной инфекции. "Но мы хотим вас заверить, что по вашему поручению, если все эпидемиологически будет благополучно, то с 1 января 2021 года мы приступим к этой работе, обновим те программы, которые представили регионы", - сказала она, обращаясь к Владимиру Путину.