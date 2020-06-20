"Арсенал" и "Спартак" назвали составы на матч 23-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы "Арсенала" и "Спартака" на матч 23-го тура чемпионата России. Встреча начнется в Туле в 16:30.

По большому счету, никаких сюрпризов Игорь Черевченко и Доменико Тедеско не преподнесли. В составе "красно-белых" обращает на себя внимание появление на поле с первых минут бывшего полузащитника туляков Зелимхана Бакаева, недавно вернувшегося к тренировкам после того, как он переболел коронавирусом.

Полностью стартовая расстановка "Спартака" выглядит следующим образом: Александр Максименко, Георгий Джикия, Николай Рассказов, Павел Маслов, Самуэль Жиго, Айртон, Роман Зобнин, Алекс Крал, Зелимхан Бакаев, Александр Соболев, Джордан Лассон.

Что касается "Арсенала", то Черевченко сделал ставку на следующих футболистов: Артур Нигматуллин, Гия Григалава, Максим Беляев, Виктор Альварес, Игорь Горбатенко, Сергей Ткачев, Даниил Лесовой, Георгий Костадинов, Горан Чаушич, Юрий Ковалев, Евгений Луценко.