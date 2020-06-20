Бирюков: Флагами и декоративными конструкциями украсят Москву к Параду Победы

Специалисты комплекса городского хозяйства в преддверии Парада Победы украсят Москву флагами и декоративными конструкциями. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Из-за эпидемиологической ситуации Парад Победы, который традиционно проходит 9 мая, был перенесен и состоится 24 июня - в день исторического парада 1945 года, - отметил Петр Бирюков. - К этой знаменательной дате город-герой Москва будет празднично украшен - на улицах установят флаги и декоративные конструкции с символикой Великой Победы".

Более700 флагов украсят перила главных московских мостов: Новоарбатского, Большого Каменного, Большого Москворецкого. Петр Бирюков отметил, что ключевым элементом концепции украшения города стала юбилейная дата - цифра "75" легла в основу большинства декоративных элементов.

Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что в преддверии Парада Победы,так же как и перед 9 мая, возле здания Минобороны на Фрунзенской набережной разместят декоративные конструкции "Орден Победы" и "Салют Победы", около Триумфальной арки установят огромные звезды "Город-герой Москва", а на Кутузовском проспекте традиционно вывесят красные стяги на фасадах домов.

Особое внимание в оформлении флаговыми конструкциями будет уделено улицам, по которым пройдет военная техника, участвующая в Параде Победы. Флаговые конструкции украсят, в том числе, Триумфальную и Пушкинскую площади, Новопушкинский сквер, площадь у "Известий", Манежную площадь, а также Кремлевскую и Москворецкую набережные. Традиционно будут оформлены въезды в город. На рекламных щитах появятся праздничные плакаты, а также будут транслироваться тематические видеоролики. Вечером в городе включат праздничную подсветку.

Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что дополнительно для украшения Москвы к Параду Победы ничего не закупалось. Все декоративные элементы используются повторно. Как пояснил заммэра, ранее был сформирован достаточный запас объемно-декоративных элементов, позволяющий обеспечить украшение города.