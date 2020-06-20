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20.06.2020 11:59
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Более 65 тыс. однолетников украсили клумбы Москвы в честь Победы

Текст: Ирина Огилько
В Москве завершилось оформление тематических цветников. В этом году клумбы украсили символикой, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом рассказали "РГ" в пресс-службе департамента ЖКХ Москвы.
Фото: Ирина Огилько/РГ Фото: Ирина Огилько/РГ
Фото: Ирина Огилько/РГ

По данным пресс-службы ведомства, цветочные композиции появились вдоль дорог и вылетных магистралей - на Варшавском и Рублевском шоссе, площади Гагарина, Кутузовском проспекте, Шмитовском проезде, на пересечении Земляного вала и Николоямской набережной. Проекты клумб разрабатывали ландшафтные архитекторы ГБУ "Автомобильные дороги". Они создали яркие цветочные картины с исторической символикой - георгиевскими лентами, орденами "Победа", а также цифрами "1941 - 1945". В оформлении было использовано более 65 тысяч однолетних культур - колеус блюме, тагетес отклоненный, бегония изящная, цинерария приморская, ирезине. "Общая площадь арт-цветников превысила 650 квадратных метров", - рассказала заместитель руководителя департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы Наталия Кораблина.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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Напомним, что высадка однолетников в Москве завершилась 10 июня. Город украсили 33 миллиона цветов - пеларгонии, бегонии, петунии, бархатцы и другие сорта - всего 42 вида. Сейчас клумбы начинают дополнять многолетними растениями. Всего в этом году будет высажено более 1,2 миллиона многолетников, что вдвое больше, чем в прошлом году.

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