Более 65 тыс. однолетников украсили клумбы Москвы в честь Победы

В Москве завершилось оформление тематических цветников. В этом году клумбы украсили символикой, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом рассказали "РГ" в пресс-службе департамента ЖКХ Москвы.

По данным пресс-службы ведомства, цветочные композиции появились вдоль дорог и вылетных магистралей - на Варшавском и Рублевском шоссе, площади Гагарина, Кутузовском проспекте, Шмитовском проезде, на пересечении Земляного вала и Николоямской набережной. Проекты клумб разрабатывали ландшафтные архитекторы ГБУ "Автомобильные дороги". Они создали яркие цветочные картины с исторической символикой - георгиевскими лентами, орденами "Победа", а также цифрами "1941 - 1945". В оформлении было использовано более 65 тысяч однолетних культур - колеус блюме, тагетес отклоненный, бегония изящная, цинерария приморская, ирезине. "Общая площадь арт-цветников превысила 650 квадратных метров", - рассказала заместитель руководителя департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы Наталия Кораблина.

Напомним, что высадка однолетников в Москве завершилась 10 июня. Город украсили 33 миллиона цветов - пеларгонии, бегонии, петунии, бархатцы и другие сорта - всего 42 вида. Сейчас клумбы начинают дополнять многолетними растениями. Всего в этом году будет высажено более 1,2 миллиона многолетников, что вдвое больше, чем в прошлом году.