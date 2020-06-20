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20.06.2020 19:15
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

ЦОДД: Все крупные подтопления в Москве ликвидированы

Текст: Ирина Огилько

Все крупные подтопления ликвидированы на улицах столицы, дороги открыты для движения. Об этом сообщает Центр организации дорожного движения.

Как отмечает ЦОДД в социальных сетях, экстренное предупреждение о непогоде действует до конца дня. "Будьте аккуратны, если собираетесь в дорогу", - отмечают дорожники.

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Напомним, что из-за дождя в Москве подтопило участки дорог, движение по некоторым улицам перекрыто. Среди подтопленных были участок Варшавского шоссе в районе пересечения с Дорожной улицей, улица Подольских Курсантов, Булатниковский проезд, улица Никулинская, Востряковский проезд, а на проспекте Вернадского и улице Покрышкина подтопило тротуары.

Напомним что днем метеорологи объявили повышенный уровень погодной опасности - "оранжевый". Сохраняется вероятность ливня с грозой и градом, усиление ветра.

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