ЦОДД: Все крупные подтопления в Москве ликвидированы

Все крупные подтопления ликвидированы на улицах столицы, дороги открыты для движения. Об этом сообщает Центр организации дорожного движения.

Как отмечает ЦОДД в социальных сетях, экстренное предупреждение о непогоде действует до конца дня. "Будьте аккуратны, если собираетесь в дорогу", - отмечают дорожники.

Напомним, что из-за дождя в Москве подтопило участки дорог, движение по некоторым улицам перекрыто. Среди подтопленных были участок Варшавского шоссе в районе пересечения с Дорожной улицей, улица Подольских Курсантов, Булатниковский проезд, улица Никулинская, Востряковский проезд, а на проспекте Вернадского и улице Покрышкина подтопило тротуары.

Напомним что днем метеорологи объявили повышенный уровень погодной опасности - "оранжевый". Сохраняется вероятность ливня с грозой и градом, усиление ветра.