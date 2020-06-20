МЧС предупредило москвичей о сильном дожде с грозой и градом

Гроза и шквалистый ветер ожидаются в субботу в Москве и области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

Как сообщили в ведомстве, с 1.00 по 21.00 в Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, град. При грозе шквалистое усиление ветра возможно до 20 м/с.

Напомним, метеорологи предупреждали о том, что температура воздуха достигнет +27..+29 градусов, временами возможны осадки и шквалистый ветер. Завтра в регионе будет прохладнее, столбики термометров не поднимутся выше +24 градусов.