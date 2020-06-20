Московские музеи возобновляют работу по новым правилам

С 16 июня в Москве открыли свои двери для посетителей Музей современного искусства "Гараж", Еврейский музей и центр толерантности, усадьба "Царицыно", "Москвариум" и павильоны ВДНХ. Как и в других общественных местах, для посещения нужны маска и перчатки, а купить билет в большинстве музеев пока можно только онлайн.

Такое правило действует, например, в Еврейском музее. Прийти на постоянную экспозицию без заранее полученного билета нельзя. Его нужно купить онлайн на сайте, на конкретные дату и время. Выставка "Неизвестный Берлин" работает бесплатно - за тем, чтобы в пространстве экспозиции не было большого скопления людей, проследят сотрудники музея.

С 23 июня для индивидуальных посетителей открывается Музей архитектуры им. Щусева. Билет можно купить онлайн или в кассе музея, но только при условии бесконтактной оплаты. При входе у посетителей будут проверять температуру бесконтактным способом. Будут открыты постоянные экспозиции музея, временные выставки "Общественная архитектура - будущее Европы" и "2020 → 2070", "Брунов. Путешествие в Византию", внутренний двор, кафе и книжный магазин. В фондах и библиотеке музея посетителей ждут с 8 июля. Экскурсии, лекции и занятия Детского центра музея пока не возобновляются.

Музей русского импрессионизма планирует открыть свои двери 1 июля. Посетителей ждут основная экспозиция и продленная до 23 августа выставка Юрия Анненкова. Из-за пандемии первая ретроспектива известного портретиста, художника театра и книжного иллюстратора проработала всего один месяц вместо запланированных трех и должна был закрыться в конце мая. На выставке собрано более 150 произведений живописи, графических портретов и эскизов к театральным постановкам из 12 музеев и 19 частных собраний России и Франции.

Уже сейчас можно купить билет с открытой датой, а прийти в музей в любой удобный день. Новые правила посещения появятся на сайте позднее.

Главные московские художественные музеи - Третьяковская галерея и ГМИИ им. Пушкина - пока остаются закрытыми и продолжают свои онлайн-программы. Пушкинский музей, например, проводит виртуальные экскурсии на платформе Zoom в формате живого общения с экскурсоводом. Их можно посетить бесплатно, нужно только зарегистрироваться. Расписание есть на сайте музея. За полчаса до начала виртуальной экскурсии на адрес электронный почты, указанный при регистрации, придет ссылка, позволяющая присоединиться к мероприятию.

Третьяковская галерея откроется 3 июля. В историческом здании в Лаврушинском переулке посетителей ждут постоянная экспозиция русского искусства XI - начала XX века и выставка "Неизвестные передвижники. Рисунок второй половины XIX века". В соседнем Инженерном корпусе откроется выставка "Золотая карта России. Живопись XVIII - XX веков из собрания Чувашского государственного художественного музея". В Новой Третьяковке на Крымском валу откроются постоянная экспозиция "Искусство ХХ века", выставки "Скульптор Александр Рукавишников", "Поколение XXI. Дар Владимира Смирнова и Константина Сорокина" и "Русская сказка. От Васнецова до сих пор".

Музеи Петербурга пока остаются закрытыми. Крупнейшие из них - например, Эрмитаж и Русский музей - предлагают онлайн-экскурсии и подборки видео. С расписанием можно ознакомиться на сайтах музеев.

Цикл виртуальных экскурсий по своим выставкам подготовила арт-галерея екатеринбургского Ельцин-центра. Каждый четверг в 19.00 по местному времени (в 17:00 - по московскому) проходят встречи с авторами и кураторами в виртуальном пространстве оцифрованных экспозиций. Присоединиться к экскурсиям можно в прямом эфире на сайте центра или на его Youtube-канале. Также экскурсии доступны в записи.

Обширную онлайн-программу подготовил и Музей мирового океана в Калининграде. На его сайте можно посетить виртуальный морской музей, а также принять участие в викторинах, посмотреть видеоуроки по палеонтологии, географии, биологии и другим дисциплинам.