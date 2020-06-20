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20.06.2020 22:37
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Музей Победы подготовил новую экскурсию посвященную Дню медицинского работника

Текст: Ирина Огилько

О подвигах врачей в Великой Отечественной войне и врачах-ученых рассказывает новая онлайн-экскурсии Музея Победы. Как сообщили в пресс-службе музея, новая экскурсия приурочена к Дню медицинского работника.

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
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Гид расскажет об изобретениях ученых-медиков, которые помогли сохранить миллионы жизней, - отечественном пенициллине и витаминном коктейле от цинги.

"Наши потери в войне были бы гораздо больше, если бы не врачи. Ежедневно они спасали целую дивизию", - подчеркивает экскурсовод Музея Победы Елизавета Баева. Интернет-пользователи "зайдут" в беломорский эвакогоспиталь N1438. Сочетание реконструкций и современных мультимедийных решений погрузит посетителей в атмосферу военного времени. Благодаря эффекту "погружения" посетители эмоционально прочувствуют те далекие события. Через "дверь-проекцию" гости увидят, как в другой комнате хирург Вишневский и его ассистенты проводят операцию. В больничной палате познакомятся с "девочкой-газетой" - 10-летней Линой Орловой, которая за заботу о раненых получила медаль "За боевые заслуги".

Онлайн-экскурсия доступна также доступна на YouTube. О работе медсестер на фронте расскажут в онлайн-мастерской Музея Победы.

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